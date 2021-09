SUPER ROVANPERA Si è chiuso un Rally Acropoli decisamente nel segno di Kalle Rovanpera. Il giovane finlandese ha preso il comando della competizione venerdì pomeriggio e non l'ha più ceduto, vincendo prove speciali a ripetizione e aumentando così progressivamente il vantaggio su Ott Tanak e Sebastien Ogier, gli unici due che hanno almeno provato a reggerne il ritmo. Distacchi abissali agli altri partecipanti, con Dani Sordo che chiude quarto a 3 minuti e Gus Greensmith quinto a quasi 6. Il weekend trionfale di Rovanpera si è chiuso con il successo anche nella conclusiva Power Stage che assegna ulteriori punti in classifica generale.

EVANS LIMITA I DANNI Il risultato del Rally Grecia sorride comunque anche a Ogier, che incrementa ancora il suo ampio margine in classifica generale. Per il francese tutto facile, dopo che problemi tecnici avevano pesantemente attardato Elfyn Evans e Thierry Neuville già venerdì mattina. Il gallese della Toyota ha recuperato per quanto possibile, chiudendo al sesto posto il rally e agguantando il secondo posto nella Power Stage, proprio davanti a Ogier. Qualche punto in meno per Neuville che aveva perso molto più tempo: il belga della Hyundai ha chiuso ottavo nella generale dietro ad Adrein Fourmaux e quarto nella Power Stage, davanti a Tanak che prende l'ultimo punticino in palio. Nel WRC2, il duello sul filo dei secondi tra Andreas Mikkelsen e Marco Bulacia è finito a favore del norvegese, mentre nel WRC3 ha vinto con ampio margine Yohan Rossel.

RALLY ACROPOLI 2021, CLASSIFICA FINALE

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 2 Ott Tanak Hyundai +42.1 3 Sebastien Ogier Toyota +1:11.3 4 Dani Sordo Hyundai +3:01.0 5 Gus Greensmith Ford +5:45.0 6 Elfyn Evans Toyota +6:42.7 7 Adrien Fourmaux Ford +6:54.4 8 Thierry Neuville Hyundai +8:41.1 9 Andreas Mikkelsen Skoda +9:02.5 10 Marco Bulacia Skoda +9:19.2