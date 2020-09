LO SCONTRO SI AFFIEVOLISCE Si avvia rapidamente verso la chiusura il controverso caso della Racing Point, accusata di aver palesemente copiato la Mercedes W10 dello scorso anno anche in soluzioni tecniche non riproducibili dalla semplice osservazione di dettagliate fotografie, come è stato per i condotti dei freni al centro delle proteste presentate dalla Renault. Dopo la sanzione di 500.000 euro e la perdita di 15 punti dalla classifica del Mondiale Costruttori, il team di Lawrence Stroll aveva presentato appello, ritenendo di aver operato nel rispetto dei regolamenti. Sul fronte opposto, oltre alla Renault anche McLaren, Williams e Ferrari inizialmente volevano protestare chiedendo una punizione più severa.

RACING POINT SODDISFATTA Questo fronte si è andato via via assottigliando e al momento solo la Ferrari è ancora intenzionata a proseguire con il ricorso, come spiegato giovedì a Monza da Mattia Binotto. L'obiettivo è soprattutto quello di ottenere maggiori chiarimenti su quali pratiche verranno rese irregolari dalla FIA per evitare il ripetersi di progetti come quello della attuale RP20. Dal canto suo, anche la Racing Point ha deciso di ritirare l'appello contro la sanzione ricevuta, come spiegato in un comunicato diffuso a poche ore dal via del GP Italia: ''Accogliamo con favore la risoluzione che i team hanno concordato e siamo lieti che la FIA abbia fornito il tanto necessario chiarimento delle regole sulle parti elencate e non elencate. Gli steward e tutte le parti coinvolte nel processo di appello riconoscono che c'era una mancanza di chiarezza nei regolamenti e che non li abbiamo deliberatamente violati. Ora che l'ambiguità sul regolamento è stata risolta, abbiamo deciso di ritirare il nostro appello nel più ampio interesse dello sport''.

SEI MESI DI POLEMICHE Si avvia dunque alla conclusione il caso che aveva tenuto banco fin dai test invernali di Barcellona, quando era apparsa evidente la somiglianza della RP20 con la W10. La stessa Ferrari ha già dichiarato di essere pronta a ritirare il proprio ricorso non appena la FIA avrà soffisfatto tutte le richieste di chiarimento sulla vicenda. Il comunicato di oggi della Racing Point è un chiaro segnale che la situazione sembra ormai essere pronta ad essere archiviata, dopo gli ultimi confronti tra team e Federazione avvenuti nel corso del weekend di Monza.