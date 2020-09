CHICCA IMPERDIBILE Dopo il successo di Drive to Survive, Netflix è pronta per regalare agli appassionati di F1 un'altra chicca notevole. La società americana ha infatti annunciato una nuova serie biopic di otto puntate dedicata alla vita e alla carriera del leggendario Ayrton Senna. L'iniziativa ha ricevuto l'approvazione della famiglia del campione brasiliano e descriverà gli eventi a partire dal suo arrivo in Inghilterra per partecipare alla prima stagione in Formula Ford 1600, per concludersi con il tragico weekend del GP San Marino del 1994. L'uscita è prevista per il 2022.

PROGETTO SENZA PRECEDENTI La miniserie promette di raccontare retroscena molto interessanti, come si deduce da una dichiarazione apparsa sul sito ufficiale di Ayrton Senna: ''Sarà un invito a esplorare la personalità e le relazioni familiari del tre volte campione del mondo di F1''. La sorella Viviane ha aggiunto: ''È molto speciale poterlo realizzare. Annunciamo che racconteremo la storia che solo poche persone conoscono di lui. La famiglia Senna si impegna a rendere questo progetto qualcosa di totalmente unico e senza precedenti''. Qui sotto, il video pubblicato dal canale youtube SennaTv per annunciare la serie tv.

DOCUMENTARI E MUSICAL Non è la prima volta che la figura di Senna ispira delle produzioni. Nel 2011 è uscito lo straordinario documentario firmato da Asif Kapadia, autore di altri biopic interessanti su Amy Winehouse e Diego Armando Maradona. Nel 2017, il Teatro Riachuelo Rio in Brasile ha addirittura ospitato un musical basato sulla vita di Senna.