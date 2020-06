FINO AL 2025 Firmato stamattina il contratto che sancisce l'organizzazione del Gran Premio Heineken d'Italia 2020, nell'autodromo di Monza, purtroppo chiuso per l'occasione al pubblico, nel weekend del 6 settembre prossimo. ''Con la firma di oggi'' - si sottolinea inoltre nel comunicato dell'Automobil Club d'Italia - ''Abbiamo ottenuto anche un’estensione degli accordi raggiunti, lo scorso settembre con Formula 1, e acquisito il diritto di organizzare il GP d’Italia a Monza anche per il 2025, insieme a nuovi spazi per una serie di importanti operazioni di promozione della cultura e dei prodotti dell’eccellenza italiana nel mondo''. Con una formula del tutto simile, anche il Gran Premio di Ungheria ha annunciato oggi il prolungamento del suo contratto con la Formula 1 fino al 2027.

SI RIPARTE! ''C'è grandissima soddisfazione. Si tratta di una ripartenza importantissima, dallo straordinario valore simbolico'' - ha spiegato il Presidente dell’ACI nonché Vice Presidente Mondiale della FIA per lo Sport, Angelo Sticchi Damiani - ''Le auto e i piloti che animano la Formula automobilistica più prestigiosa del mondo, tornano, infatti, in pista insieme a un Paese – l’Italia – che, lasciandosi alle spalle l’emergenza Covid, mette in campo tutte le sue energie e risorse migliori per tornare, velocemente, a occupare il posto che gli spetta sulla scena europea e internazionale. Siamo giunti a questa importante firma malgrado le difficoltà connesse al lockdown imposto dall’emergenza sanitaria, a dimostrazione del fatto che, quando si lavora insieme, con impegno, determinazione, professionalità e serietà, si può riuscire a superare qualunque ostacolo. L’augurio di tutti noi è che il ‘semaforo verde’ dell’edizione 2020 del GP d’Italia possa rappresentare un importante segnale di ripartenza e rinascita per tutti''.