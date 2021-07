PRIMO CONTATTO A Silverstone sono stati tolti i veli al prototipo delle monoposto che vedremo in F1 nel 2022. Oltre alla presentazione video, i piloti sono stati radunati in pista attorno alla vettura per una serie di foto celebrative. Molti di loro avevano già avuto un assaggio del prossimo anno attraverso le prove al simulatore, ma la curiosità attorno alla vettura era tanta per chi dal prossimo anno vedrà così rivoluzionato il suo ''ufficio''. Di seguito, una carrellata dei commenti dei piloti dopo il primo contatto con la macchina del 2022.

LEWIS HAMILTON

Il 2022 sarà una sfida impegnativa per abituarsi a una nuova macchina, a una nuova era delle auto. Se ci consentirà di seguire da vicino e di gareggiare come previsto, penso che sarà fantastico per i fan e per lo sport.

MAX VERSTAPPEN

Interessante! È molto diversa da ciò a cui siamo abituati. La cosa più importante è che miglioriamo la competizione, che possiamo correre più vicini. E se questa è la strada da seguire, ovviamente io sono per questo.

CHARLES LECLERC

Cambierà sicuramente un bel po'. Abbiamo già provato l'auto nel simulatore e possiamo già dire che è abbastanza diversa da guidare. Sembra bella, sembra aggressiva, speriamo di essere veloci e che migliori le gare.

CARLOS SAINZ

Mi piace quanto sia aggressiva nella parte anteriore e la sua semplicità. Sembra fantastica!

FERNANDO ALONSO

Sembra più futuristica e, si spera, regalerà delle belle gare.

DANIEL RICCIARDO

Mi piace la parte posteriore, sembra la vecchia scuola, mi ricorda il 2008. L'anteriore è molto diverso ma, come tutte le cose, più lo fissi, più comincerà a sembrare normale.