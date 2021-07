LA NUOVA ERA Non è certo un caso che la F1 si appresta ad entrare in una nuova epoca proprio a Silverstone, dove tutto ebbe inizio nel lontano 1950. Così, nell'attesa della grande novità del weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, quelle Sprint Qualifying che sabato pomeriggio decideranno la griglia di partenza della gara al termine di un mini-GP di 100km, il circus si proietta nel futuro togliendo i veli al concept delle monoposto che vedremo in pista a partire dal 2022. Dopo mesi in cui l'unico contatto con il futuro della categoria sono stati soltanto i render 3D pubblicati da Liberty Media, adesso avremo finalmente un primo contatto con le auto della prossima epoca del circus. Appuntamento in diretta alle ore 16.00 di giovedì 15 luglio: