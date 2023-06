Minttu e Kimi Raikkonen genitori per la terza volta: il benvenuto alla piccola Grace

Fiocco rosa in casa Raikkonen: la famiglia dell’ex pilota della Ferrari festeggia infatti l’arrivo della piccola Grace. A comunicarlo è stata la mamma Minttu, che su Instagram ha pubblicato una storia che la ritrae insieme a papà Kimi e ai figli: “Benvenuta al mondo Grace, ti amiamo davvero tanto”, è il breve testo che accompagna lo scatto, evidentemente realizzato poco dopo il parto.

Minttu Virtanen e Kimi Raikkonen genitori per la terza volta: il benvenuto alla piccola Grace | Foto: Instagram @mintturaikkonen

TRE FIGLI Grace è la terzogenita di casa Raikkonen. Kimi e Minttu erano infatti diventati genitori già nel 2015 con Robin, nato quando il finlandese era ancora pilota della Scuderia Ferrari, e poi nel 2017 con Rianna. Proprio il figlio più grande sembra al momento quello più lanciato sulle orme del padre, visto che da un po’ di tempo si diverte alla guida di kart, minimoto e altri piccoli veicoli a motore. Una passione che potrebbe contagiare anche la piccola Rianna, più volte immortalata sui kart ma ultimamente concentrata sulla ginnastica.

VEDI ANCHE

F1 GP Austria 2021, Spielberg: Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) con la moglie Minttu e i figli Robin e Rianna

ICEMAN Kimi Raikkonen, 44 anni il prossimo ottobre, resta molto amato dai tifosi soprattutto in Italia per i suoi successi con la casa di Maranello: campione del mondo F1 nel 2007, Iceman (“uomo di ghiaccio”, per la sua apparente imperturbabilità) è stato l’ultimo a riuscirci con la tuta del Cavallino Rampante. Ha poi terminato la carriera in Formula 1 alla fine della stagione 2021 da pilota Alfa Romeo, ma continua a indossare di tanto in tanto il casco: la sua ultima apparizione è stata in Nascar lo scorso 26 marzo sul circuito texano di Austin.

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/06/2023