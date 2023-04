Robin Raikkonen sulle orme del padre Kimi: primo podio in carriera!

Il circuito di Franciacorta ha ospitato nel weekend le gare del campionato Rotax Max Svizzera di karting, un appuntamento che potrebbe essere ricordato a lungo. Tra i piccoli protagonisti, infatti, c'era anche Robin Raikkonen, figlio dell'ex ferrarista Kimi. Il giovane finlandese ha conquistato il primo podio della sua carriera, nonostante gareggiasse contro bambini più grandi di lui. Mentre il figlio di Iceman ha 8 anni, i suoi avversari ne avevano 11. Un risultato festeggiato con comprensibile orgoglio dai genitori sui social network, come mostra il post di mamma Minttu in cui si festeggia anche il podio ottenuto dalla figlia Rianna nella ginnastica artistica.

NUOVA DINASTIA? Kimi Raikkonen ha iniziato molto presto a far girare sui go kart il piccolo Robin, trovando subito risposte convincenti dall'erede che pare possedere un DNA simile a quello del padre, ultimo campione del mondo della Ferrari in F1. Sicuramente al momento prevale l'aspetto ludico della competizione, ma non è da escludere che anche per la famiglia Raikkonen possa aprirsi una dinastia nel mondo del motorsport. Gli esempi non mancano: se guardiamo all'attuale F1 il caso più eclatante è quello di Max Verstappen, anche se i due piloti con i papà più titolati sono Carlos Sainz e Mick Schumacher. Tra i connazionali dei Raikkonen, poi, nel mondo dei rally c'è l'esempio dei Rovanpera: messo giovanissimo al volante dal padre Harry, protagonista del WRC a inizio millennio, Kalle lo scorso anno è diventato il più giovane iridato del Mondiale Rally ad appena 22 anni.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/04/2023