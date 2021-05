LIETO FINE La Mercedes ha mantenuto la promessa e permetterà a Romain Grosjean un'ultima esperienza al volante di una monoposto di F1, così come annunciato all'indomani del terribile incidente che mise fine alla carriera del francese nel Circus, avvenuto in Bahrain nello scorso mese di dicembre. Nel frattempo l'ex pilota della Haas si è ripreso bene dalle ustioni rimediate in quella maledetta domenica e in questa stagione ha debuttato nella IndyCar, dove con il team Dale Coyne Racing gareggerà in tutti gli appuntamenti in calendario ad eccezione di quelli sugli ovali.

ESIBIZIONE CASALINGA Grosjean avrà l'onore di salire sulla Mercedes W10 campione del mondo nella stagione 2019, in due differenti occasioni. Prima una serie di giri dimostrativi nella domenica del GP Francia, in programma sul circuito del Paul Ricard, e poi in una giornata di test sulla stessa pista due giorni dopo. Il francese, che ha già effettuato la prova sedile presso la sede inglese della scuderia, ha dichiarato: ''Sono molto grato alla Mercedes F1 e a Toto per l'opportunità. La prima volta che ho sentito parlare della possibilità di guidare una Mercedes è stata nel mio letto d'ospedale in Bahrain, quando Toto stava parlando ai media e ha fatto l'invito. Leggere quella notizia mi ha rallegrato molto!''.

What an opportunity!!! Thank you so much to Toto and the whole @MercedesAMGF1 to make it happen. A last ride in front of my home crowd at the @gpfrancef1 in a @f1 car, what could be better? #r8g #f1 #enjoytheride pic.twitter.com/bhlsgZLhfQ — Romain Grosjean (@RGrosjean) May 5, 2021

L'OMAGGIO DI TOTO Protagonista di questo regalo, che indubbiamente porta notevoli benefici di immagine al suo team, è Toto Wolff che ha spiegato così l'iniziativa: ''Siamo molto felici di supportare Romain con questa speciale opportunità. L'idea è nata quando sembrava che avrebbe concluso la sua carriera attiva in F1 e non volevamo che il suo incidente fosse il suo ultimo momento su una vettura di F1. Conosco Romain dai tempi in cui era in Formula 3, quando vinse il campionato. Ha goduto di una lunga carriera di successo in F1 e volevamo assicurarci che i suoi ricordi finali fossero al volante di un'auto vincitrice del campionato. Sono entusiasta di vedere quale sarà il feedback di Romain sulla W10. Il suo incidente ci ricorda i pericoli che questi ragazzi affrontano ogni volta che salgono nell'abitacolo, ma è anche una testimonianza degli incredibili passi che questo sport ha compiuto per migliorare la sicurezza nel corso degli anni. So che la comunità di F1 festeggerà il ritorno in pista di Romain''.