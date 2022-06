Verstappen e il futuro alla scadenza del contratto Red Bull (2028): "Potrei ritirarmi"

Il campione del mondo in carica prova già a farsi un'idea di quanto potrebbe accadere alla scadenza del suo attuale accordo faraonico con Red Bull. E non esclude l'ipotesi del ritiro a "soli" 31 anni

Ha da poco firmato un (decisamente remunerativo) contratto che lo legherà alla Red Bull fino a tutto il 2028. Eppure, Max Verstappen pensa già al futuro a lungo termine e a cosa potrebbe accadere tra sei stagioni, quando avrà da poco compiuto i 31 anni e il suo attuale accordo con il team di Milton Keynes sarà ormai scaduto: nessuna caccia ai record dei grandissimi, anzi, la possibilità non così remota di dire basta e dedicarsi ad altro.

F1 GP Monaco 2022, Monte Carlo: Max Verstappen (Red Bull Racing)

MAX PARLA DEL FUTURO “Dopo la Formula 1? Non credo che mi rivedrete – ha spiegato il forte pilota olandese ai giornalisti di Formule 1 – nel ruolo di opinionista per la tv o di dirigente in una scuderia. Non credo di avere alcuna motivazione per questo e, quando non guiderò più, magari mi dedicherò ad altre cose divertenti un po’ come sta facendo mio padre. Il problema è che quando mi cimento in qualsiasi cosa, ho sempre solo voglia di vincere”.

F1 GP Spagna 2022, Barcellona: l'esultanza di Max Verstappen (Red Bull Racing)

ALTRE CATEGORIE? Interpellato da Sky Germania sulle prospettive post 2028, Verstappen ha spiegato di non aver ancora deciso cosa fare, aprendosi all’ipotesi del ritiro dalla Formula 1: “Non ci ho ancora pensato davvero a quello che succederà alla scadenza del mio contratto. Forse potrei anche fermarmi, d’altronde sono in F1 sin da quando avevo 17 anni ed è davvero tanto tempo. Ho già corso molte stagioni, potrei voler fare qualcosa di diverso. Altre categorie? Sì, mi piacerebbe provare altre tipologie di corse, magari quelle di durata per esempio. Ma potrebbe anche essere che mi stancherò di viaggiare tutto il tempo e che vorrò condurre una vita più semplice”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/06/2022