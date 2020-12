IL PODCAST Temi sempre attuali nella nuova puntata del podcast ''La Ragazza del motorsport racconta''. In questo sesto episodio, Nicoletta Floris, prende le mosse dall'articolo di MotorBox del nostro Simone Valtieri per narrare la storia di Mick Schumacher. Il figlio del Kaiser Michael Schumacher, leggenda della Formula 1 e della Ferrari, nella prossima stagione correrà nel circus con la Haas sfoggiando il numero 47 sul musetto della sua VF-21. Ma come mai questa scelta? Il racconto della Ragazza del Motorsport ci svela i retroscena e le curiosità della carriera del giovane pilota della Ferrari Driver Academy.