RITORNO AL PASSATO SOLO A META' La F1 ha annunciato gli orari ufficiali di tutti i gran premi della stagione 2021. Le gare iniziarenno all'ora esatta e non più 10 minuti dopo, cancellando una modifica apportata nel 2018 per permettere alle televisioni di avere un lasso di tempo in più prima del giro di formazione. Salta invece la cancellazione della seconda modifica introdotta nello stesso anno, ossia il posticipo di un'ora delle partenze. Anche in questo caso, la modifica era stata introdotta pensando alle trasmissioni tv, ritenendo la nuova collocazione più favorevole per gli ascolti. La maggior parte delle gare europee scatterà dunque alle 15 e non più alle 15:10.

LE ECCEZIONI Non tutti i 23 gran premi sparsi nel mondo partiranno comunque alle 15 ora locale. Ad esempio l'appuntamento inaugurale del GP Bahrain è in programma al tramonto, alle 18 ora locale. Collocazione serale anche per le altre due gare previste sotto ai riflettori: il GP Singapore alle 20 e il nuovo GP Arabia Saudita alle 19. Confermato l'appuntamento alle 17 a ridosso del tramonto del GP Abu Dhabi, mentre anche in Australia a novembre si partirà alla stessa ora, ma complice la tarda primavera dell'emisfero australe l'illuminazione sarà garantita dal sole.

IL NUOVO VENERDI' Un'altra novità riguardo gli orari delle prove libere del venerdì, modificati a seguito del nuovo format del weekend dei gran premi che ha visto l'eliminazione della giornata del giovedì, solitamente dedicata agli incontri con i giornalisti. Entrambe le sessioni dureranno un'ora invece che 90 minuti e si disputeranno alle 11:30 e alle 15. Inalterati invece gli orari e le durate delle PL3 e delle qualifiche del sabato. Anche in questo caso, orari posticipati per le gare che partiranno più tardi delle 15.

ORARI PARTENZA GP F1 2021

Per tutti i gran premi si intende l'ora italiana

28 marzo GP Bahrain – 17:00

18 aprile GP Emilia Romagna – 15:00

2 maggio Da assegnare

9 maggio GP Spagna – 15:00

23 maggio GP Monaco – 15:00

6 giugno GP Azerbaijan – 14:00

13 giugno GP Canada – 20:00

27 giugno GP France – 15:00

4 luglio GP Austria – 15:00

18 luglio GP Gran Bretagna – 15:00

1 agosto GP Ungheria – 15:00

29 agosto GP Belgio – 15:00

5 settembre GP Olanda – 15:00

12 settembre GP Italia – 15:00

26 settembre GP Russia – 14:00

3 ottobre GP Singapore – 14:00

10 ottobre GP Giappone – 07:00

24 ottobre GP USA – 21:00

31 ottobre GP Messico – 20:00

7 novembre GP Brasile – 18:00

21 novembre GP Australia – 7:00

5 dicembre GP Arabia Saudita – 17:00

12 dicembre GP Abu Dhabi – 14:00