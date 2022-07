Aria di tregua tra Binotto e Leclerc, a cena insieme - VIDEO

CHIARIMENTI Charles Leclerc e Mattia Binotto sono stati avvistati insieme a Monte Carlo, all'uscita dell'Hotel de Paris poco prima delle 23 della serata di ieri, martedì 5 luglio. Mentre in contemporanea Carlos Sainz festeggiava al ristorante Montana di Maranello la sua prima vittoria in Formula 1, il team principal della Scuderia è volato a Monaco dal suo pilota per sanare una ferita aperta nel corso di questa stagione (soprattutto con la vittoria persa proprio nel GP di Monaco) e riaffiorata in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, con una discutibile scelta del Muretto che è costato la vittoria al monegasco, finito poi in quarta posizione.

DITO PUNTATO Nel filmato, riportato nel tweet qua sopra, si vedono Leclerc e Binotto salutarsi in modo cordiale al termine di una cena, tutta un'altra atmosfera rispetto al dito puntato di domenica a Silverstone, quando il team principal era corso a placare un furioso Leclerc, ammonendolo di non straparlare davanti ai microfoni della stampa. Charles, in effetti, è apparso nel ring delle interviste molto scuro in volto ma senza rendersi protagonista di alcuna sfuriata, anzi, facendo i suoi complimenti al compagno, pur ammettendo che la decisione del muretto è stata - a suo modo di vedere, e anche a modo di vedere di tanti osservatori - sbagliata. La scena del video fa presagire che il chiarimento tra i due ci sia stato, un fatto doveroso ma anche necessario visto che già nel weekend si tornerà in pista per il Gran Premio d'Austria, e ci sarà da tentare l'impresa in casa dei rivali della Red Bull.

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/07/2022