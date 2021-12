Hamilton-Verstappen, un solo precedente e 29 mondiali decisi in extremis

UN SOLO PRECEDENTE Max Verstappen e Lewis Hamilton sono giunti all'ultimo atto del Mondiale 2021 a pari punti in classifica, 369,5 a testa raggranellati nelle 21 tappe sin qui disputate. Nella storia della Formula 1, è solo uno il precedente e risale a quasi 50 anni fa, quando nel 1974 Clay Regazzoni della Ferrari ed Emerson Fittipaldi della McLaren si presentarono sulla griglia dell'ultimo GP, quello degli Stati Uniti a Watkins Glen, con 52 punti a testa. Allora vinse il brasiliano, a cui bastò il quarto posto nell'atto finale e i tre punti che al tempo assegnava, per avere la meglio sullo svizzero, ma stavolta - c'è da giurarsi - i due contendenti si giocheranno la vittoria. Salvo imprevisti, o incidenti...

29 ARRIVI AL PHOTOFINISH Quella di questa domenica non sarà però di certo la prima volta che il titolo verrà assegnato all'atto conclusivo. Nella settantennale storia dei GP, sarà la 30° volta che si verifica. Nelle 29 volte precedenti in 17 casi erano in due i contendenti ancora matematicamente in corsa per l'iride, in 11 c'erano ben 3 possibili titolati e in un solo caso, nel 2010, erano addirittura 4 i piloti ancora papabili. Di questi quattro, tre saranno in gara domenica: Sebastian Vettel, Fernando Alonso e Lewis Hamilton (il quarto era Mark Webber). E com'è andata a finire? Quando a giocarsi il mondiale sono stati in due, il primo in classifica ha vinto in 14 casi su 3, una statistica che gioca a vantaggio di Max Verstappen, il quale può contare su una vittoria in più del rivale. In ogni caso, su 29 volte, in 19 casi ha vinto chi era in testa alla classifica prima dell'ultima tappa, in 7 casi il secondo e in tre casi addirittura il terzo.

LEWIS, GIOIE E DOLORI Max Verstappen dovrà comunque stare attento perché Lewis Hamilton sa come si fa a vincere un mondiale all'ultima gara, gli è già capitato due volte: nel 2008 in Brasile, ai danni del ferrarista Felipe Massa, e nel 2014 proprio ad Abu Dhabi, battendo il compagno di scuderia Nico Rosberg. Il britannico, però, ha anche ingoiato bocconi amari nella sua carriera, come nel 2016, quando a sopravanzarlo - sempre ad Abu Dhabi - fu proprio il compagno Rosberg, o nel 2007, suo anno d'esrdio in Formula 1 quando si presentò in testa alla classifica e a trionfare tra lui e Alonso fu il terzo incomodo Raikkonen. Gli specialisti dei titoli iridati al photofinish, in ogni caso, sono Sebastian Vettel e Mika Hakkinen, che hanno trionfato in entrambe le occasioni nelle quali sono stati in lizza per l'iride all'ultima gara. Di seguoto la tabella riepilogativa di tutti i vincitori e gli sconfitti della storia.

Pos Pilota Titoli mondiali totali Titoli vinti all'ultimo GP Titoli persi all'ultimo GP % di successo all'ultimo GP 1 Sebastian Vettel 4 2 0 100,00% 2 Mika Hakkinen 2 2 0 100,00% 3 Emerson Fittipaldi 2 1 0 100,00% 4 Giuseppe Farina 1 1 0 100,00% Mike Hawthorn 1 1 0 100,00% John Surtees 1 1 0 100,00% Denny Hulme 1 1 0 100,00% James Hunt 1 1 0 100,00% Keke Rosberg 1 1 0 100,00% 10 Juan Manuel Fangio 5 2 1 66,67% Nelson Piquet 3 2 1 66,67% Graham Hill 2 2 1 66,67% 13 Jack Brabham 3 1 1 50,00% Niki Lauda 3 1 1 50,00% Damon Hill 1 1 1 50,00% Jacques Villeneuve 1 1 1 50,00% Kimi Raikkonen 1 1 1 50,00% Nico Rosberg 1 1 1 50,00% 19 Michael Schumacher 7 2 3 40,00% Lewis Hamilton 7 2 3 40,00% 21 Alain Prost 4 1 2 33,33% 22 Fernando Alonso 2 1 3 25,00% 23 Jackie Stewart 3 0 1 0,00% Alberto Ascari 2 0 1 0,00% Jody Scheckter 1 0 1 0,00% Nigel Mansell 1 0 1 0,00% Jim Clark 2 0 2 0,00% Carlos Reuteman 0 0 1 0,00% Clay Regazzoni 0 0 1 0,00% Didier Pironi 0 0 1 0,00% Eddie Irvine 0 0 1 0,00% Felipe Massa 0 0 1 0,00% Jacques Laffite 0 0 1 0,00% John Watson 0 0 1 0,00% José Froilan Gonzalez 0 0 1 0,00% Luigi Fagioli 0 0 1 0,00% Mark Webber 0 0 1 0,00% Peter Collins 0 0 1 0,00% René Arnoux 0 0 1 0,00% Tony Brooks 0 0 1 0,00% Stirling Moss 0 0 2 0,00%

Sono sei i campioni del mondo ad aver vinto i loro titoli sempre prima dell'ultima gara: Ayrton Senna (che ha conquistato ognuno dei suoi tre titoli in anticipo rispetto all'epilogo stagionale), Phil Hill, Jochen Rindt Mario Andretti, Alan Jones e Jenson Button.

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/12/2021