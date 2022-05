Hakkinen impressionato dall'autoritario Verstappen: "La Ferrari avrà vita difficile"

MOMENTO CRUCIALE Le classifiche iridate sorridono ancora a Charles Leclerc e alla Ferrari, ma il trend delle ultime due gare ha messo in evidenza la forza di Max Verstappen e della Red Bull. Il prossimo GP Spagna rappresenterà uno dei momenti cruciali di questa stagione, con il team di Maranello che farà esordire sulla F1-75 gli attesi aggiornamenti che dovrebbero permettere di rispondere ai progressi dei rivali.

CONTROLLO TOTALE Nella sua analisi del GP Miami pubblicata sul sito di Unibet, Mika Hakkinen ha sottolineato come il successo di Verstappen sia stato emblematico: ''Questa è un'altra vittoria importante per Max e, se si considera che ha vinto tutte le gare che ha concluso in questa stagione, possiamo dire che la Red Bull ha sicuramente un pacchetto più veloce rispetto alla Ferrari. La gara di Max è stata davvero forte. Ha fatto una buona partenza per prendere il secondo posto ai danni di Carlos Sainz e il suo sorpasso su Charles Leclerc al nono giro è stato eseguito alla perfezione. La Red Bull aveva un vantaggio di velocità in rettilineo rispetto alla Ferrari, il che significava che anche quando Leclerc aveva il vantaggio del DRS non era in grado di farsi sotto a Max. Dopo il periodo di Safety Car, Charles ha spinto forte, ma Max è stato in grado di difendersi e allontanarsi. Aveva il controllo totale''.

ALLARME FERRARI In classifica, Verstappen sta pagando a caro prezzo i due zeri conseguenza dei ritiri in Bahrain e Australia. Hakkinen ha sottolineato come alla Ferrari serva un passo in avanti per rispondere alla Red Bull anche senza l'aiuto dei problemi tecnici che ogni tanto affliggono la RB18: ''La Ferrari ha in programma di portare alcuni aggiornamenti alla propria vettura. Charles e Carlos avranno davvero bisogno di quegli sviluppi per dare loro molta più prestazione, perché la Red Bull sembra davvero forte. L'affidabilità sembra essere l'unico punto debole della Red Bull - a Miami Max ha avuto un problema al venerdì, ad esempio - ma se riescono a trovare la perfetta affidabilità, la Ferrari avrà vita difficile''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/05/2022