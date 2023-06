L'asta dei trofei del GP Emilia-Romagna frutta oltre 288.000 euro per le popolazioni alluvionate

Non si fermano le iniziative di solidarietà da parte del mondo della F1 verso le popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dalla tremenda alluvione dello scorso mese. Dopo le donazioni arrivate dalla stessa Formula 1, dalla Ferrari e da Charles Leclerc tramite una riuscitissima asta, altri cimeli sono stati messi in vendita per raccogliere denaro a favore delle persone colpite da questo disastro ambientale.

PEZZI UNICI F1 Authentics, in collaborazione con F1, Pirelli, Ferrari Trento, Automobil Club d'Italia e Formula Imola ha organizzato un'asta di memorabilia esclusive, quali i quattro trofei che sarebbero dovuti essere consegnati sul podio del GP Emilia Romagna, più il trofeo Pirelli Pole Position Award e una bottiglia ufficiale di spumante Ferrari Trento. Tutti gli oggetti sono stati autografati dai 20 piloti del Mondiale di F1 e i trofei del podio sono stati firmati anche dai team principal. Le relative aste si sono chiuse lo scorso 6 giugno e hanno raccolto 247.171 sterline, oltre 288.000 euro al cambio odierno. Il denaro verrà devoluto all'Agenzia per la sicurezza del territorio e alla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.

CONTRIBUTO FANTASTICO Il successo dell'iniziativa ha reso orgoglioso Barry Gough, fondatore e CEO di Memento Exclusives e F1 Authentics: ''Siamo lieti di aver potuto sostenere l'Agenzia per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e contribuire a raccogliere una cifra incredibile, da devolvere a questa benemerita causa. Questi articoli erano tutti pezzi irripetibili e aver raccolto £ 247.171 da loro è assolutamente fantastico''. Mario Isola, direttore di Pirelli Motorsport, ha aggiunto: ''Ancora una volta la comunità della F1 ha dimostrato grande generosità, raccogliendo attraverso questa asta una somma da devolvere a chi ancora soffre per i danni causati dal maltempo in Emilia-Romagna, che è stato molto grave e le cui conseguenze peseranno gravemente sulla popolazione per molto tempo. Qualsiasi aiuto, anche piccolo, può aiutare e noi siamo felici di aver dato il nostro contributo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/06/2023