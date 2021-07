MAX BEFFA LEWIS Doveva essere la giornata del riscatto della Mercedes dopo le ultime gare di digiuno e, invece, con una partenza stentata dalla prima casella in griglia, Lewis Hamilton raccoglie un'altra delusione. A vincere la prima Sprint Qualifying della storia della Formula 1 è così il leader del mondiale Max Verstappen, che parte a razzo dal lato sporco della pista e allunga di un punticino sul rivale per il titolo (adesso a -33), confermandosi così come l'uomo da battere per il Gp di Gran Bretagna 2021 in programma domani pomeriggio.

IL NUOVO FORMAT Grandi attenzioni sono rivolte però soprattutto al nuovo format delle qualifiche, con le tradizionali prove ufficiali anticipate al venerdì pomeriggio e l'innovativa Sprint Qualifying, la gara di 100 km per decidere la griglia di partenza, al sabato. Tutti temi che abbiamo discusso insieme a voi nella nostra consueta diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport, in cui abbiamo anche parlato dei pro e dei contro del nuovo sistema di qualifiche tanto voluto da Ross Brawn e Liberty Media.

F1 GP GRAN BRETAGNA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA SPRINT QUALIFYING IN DIRETTA INSTAGRAM