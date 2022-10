GP Giappone, la FIA ha riscontrato "problemi procedurali"

SITUAZIONE RIVEDIBILE La gestione del tribolato GP Giappone, disputatosi sotto un acquazzone, ha attirato più di una polemica verso la direzione gara e la FIA. L'episodio più clamoroso, e potenzialmente pericoloso, ha riguardato la presenza in pista di un trattore nel punto in cui si era fermata la Ferrari di Carlos Sainz dopo l'incidente al primo giro mentre ancora le altre monoposto dovevano transitare in quella curva, seppur rallentate dalla Safety Car. Tutti i piloti, e Pierre Gasly in particolare, si sono lamentati di quanto accaduto con parole anche forti, eppure nell'immediato la Federazione ha spiegato di aver agito correttamente.

PROBLEMI PROCEDURALI Un altro aspetto controverso ha poi riguardato l'assegnazione del punteggio pieno nonostante si fosse percorso meno del 75% della distanza di gara. Il regolamento è stato seguito alla lettera, ma la norma era così poco chiara che neppure la Red Bull inizialmente aveva capito di aver vinto il mondiale Piloti con Max Verstappen, credendo che venissero assegnati meno punti rispetto al solito. Dopo una riunione del World Motors Sport Council tenutasi a Londra, la FIA ha ora fatto una parziale marcia indietro, ammettendo di aver riscontrato dei ''problemi procedurali'' verificatisi durante il GP Giappone, seppur senza precisare a cosa si riferisse.

VEDI ANCHE

NOVITA' NEI PROSSIMI GIORNI In una nota pubblicata dopo la riunione tenutasi mercoledì, la FIA ha scritto: ''Come affermato subito dopo la gara, la FIA ha intrapreso un'analisi approfondita degli incidenti avvenuti al Gran Premio del Giappone a Suzuka. I problemi procedurali sono stati identificati e saranno corretti a breve e medio termine. I risultati saranno resi pubblici nei prossimi giorni''. A proposito di sicurezza, il WMSC di ieri ha anche deliberato l'introduzione di specchietti retrovisori più grandi a partire dalla prossima stagione, un criticità emersa quest'anno con l'introduzione del nuovo regolamento che ha modificato l'aspetto delle vetture, e un rafforzamento del roll bar che aveva dimostrato delle debolezze nel cappottamento di Guanyu Zhou al GP Gran Bretagna.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/10/2022