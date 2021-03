TORI E CAVALLINI Lo scorso anno, tra AlphaTauri e Ferrari andò in scena un derby tricolore per la conquista del sesto posto nella classifica Costruttori. Nonostante il sorprendente successo di Monza, la scuderia di Faenza non è riuscita nello storico sorpasso, concludendo la stagione 2020 a 24 punti dai rivali di Maranello. La sfida potrebbe riproporsi quest'anno, dopo che la AT02 ha positivamente impressionato nei test invernali in Bahrain, sessione che invece ha lasciato più di un dubbio sulla SF21.

NASCONDINO ROSSO La sfida coinvolge anche due piloti molto amici tra di loro, Pierre Gasly e Charles Leclerc. I due si sono sentiti privatamente dopo i tre giorni sul circuito di Sakhir e, secondo il pilota dell'AlphaTauri, il monegasco ha fatto pretattica: ''Credo che la Ferrari si stia nascondendo e non mostri troppo - ha dichiarato al quotidiano spagnolo Marca - Rispetto allo scorso anno, penso che siano chiaramente migliorati. Ho parlato con Charles dopo i test e ci siamo scambiati un paio di messaggi. Abbiamo parlato, non troppo, ho solo cercato di farmi un'idea. Penso che siamo vicini gli uni agli altri. Non so se siamo davanti noi, ma hanno chiaramente fatto un passo in avanti''.

MARKO SCOMMETTE SULLA MCLAREN L'asso nella manica della Ferrari è il motore, totalmente rifatto e che rispetto allo scorso anno dovrebbe garantire un incremento di potenza che è stato ipotizzato possa essere fino a 50 cavalli. Helmut Marko, consigliere della Red Bull, è altrettanto convinto dei progressi del Cavallino Rampante, ma credo che il ruolo di terzo incomodo ai piani alti verrà giocato da un altro team: ''Il motore Ferrari è migliorato, ma non li vedo guidare tra Mercedes e Red Bull - ha detto l'austriaco ai colleghi di motorsport-magazin.com - Questo è qualcosa che vedremo fare alla McLaren. Sembrano andare bene. Certo, non sappiamo quanto carburante stessero usando nei test, il che è fondamentale, ma sono affidabili e - nonostante le temperature e la tempesta di sabbia - erano sempre vicini alle prime posizioni''.