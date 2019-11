Autore:

Giulia Camattari

SOGNI ALL'ASTA Ebbene sì, per chi sogna di portarsi a casa un pezzo di storia della Formula 1, l’attesa è finita. Se uno dei vostri desideri è quello di possedere il casco autografato utilizzato da Michael Schumacher nella stagione 2001 o la tuta da corsa Honda McLaren molto probabilmente indossata dal grande Ayrton Senna, dovrete assicurarvi di essere online su rmsothebys.com a partire dalle ore 13 del 22 novembre e fino al 2 dicembre: questi i termini dell'asta online Memorabilia Formula 1 per aggiudicarvi il vostro oggetto del desiderio.

NESSUNA BASE D'ASTA Memorabilia Formula 1 è proposta da RM Sotheby’s in concomitanza con un'asta dal vivo ad Abu Dhabi, nei giorni precedenti il GP 2019. Offre la possibilità di aggiudicarsi dei veri e propri pezzi da collezione e si tratta di un’asta senza riserva, quindi non ci saranno prezzi base di partenza e non è detto che con un po' di fortuna non possiate aggiudicarvi il vostro oggetto del desiderio a poco prezzo.

GLI ARTICOLI ALL'ASTA Articoli davvero degni di nota saranno in vendita, a partire per esempio dal casco Honda McLaren usato da Ayrton Senna nel 1988, valore stimato tra 50 e 70 mila dollari. Oppure la tuta da corsa realizzata dall'italiana OMP Racing che Michael Schumacher utilizzò nel 1996, al suo primo anno in Ferrari: RM Sotheby's stima che possa raggiungere una quotazione di vendita compresa tra 10 e 20 mila dollari.

IL MOTORE DELLA FERRARI F2002 Per chi ha più spazio in casa, sarà disponibile anche un motore della Ferrari F2002: il Tipo 051/B/C aspirato da 3 litri di cilindrata progettato da Paolo Martinelli e in grado di esprimere oltre 800 CV. Il prezzo? Ribadiamo che in mancanza di offerte vale la prima che arriva, ma l'aspettativa è che per aggiudicarselo serviranno da 50 a 70 mila dollari. Tra 10 e 15 mila dollari è invece il valore atteso per il volante della Ferrari F10.

ANCHE I MODELLINI Oltre a questi pezzi assolutamente unici, ci saranno anche articoli meno esclusivi, come i modelli in versione scala 1:8 costruiti da Amalgam, tra cui una Ferrari modello F2001 in serie limitata a 100 esemplari. Neanche a dirlo, gli oggetti dei 103 lotti all’asta sono stati precedentemente valutati e certificati dagli addetti di RM Sotheby’s Detroit.

RITIRI DA MILLE E UNA NOTTE? Il ritiro della merce da parte degli aggiudicatari potrà essere la scusa per un bel viaggio in... Michigan: la concomitanza con l'asta di Abu Dhabi non vi tragga in inganno, perché i prodotti messi in vendita nell'asta online sono conservati presso la sede di RM Sotheby’s di Detroit. Per chi non potesse volare oltreoceano, nessun problema, la casa d’aste fa sapere che sarà possibile organizzare ritiri e spedizioni con l’appoggio di società terze. Tutte le informazioni su rmsothebys.com.