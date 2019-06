Autore:

Salvo Sardina

SUGGESTIONE Che cosa hanno in comune Rosario Fiorello, Ed Sheeran e Nico Rosberg? Apparentemente molto poco, se non il fatto che di sicuro si tratta di campioni nei rispettivi settori. Lo scorso 16 giugno, però, tutti e tre si trovavano a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, presenti allo Stadio Olimpico di Roma proprio in occasione del concerto sold out del giovane cantautore britannico. E, in attesa che, il prossimo 19 giugno, il ventottenne torni a cantare in Italia infiammando stavolta il pubblico di Milano San Siro, l’incontro è stato propiziatorio per un’insolita suggestione di mercato piloti Formula 1…

RITORNO DI NICO? Accortosi della presenza del campione del mondo 2016 nella fila alle sue spalle, Fiorello ha infatti iniziato a chiacchierare con Rosberg, un po’ come farebbe qualsiasi altro appassionato. E, immancabile, deve anche essere arrivata la domanda sul fascino e il blasone della Ferrari. La risposta? Sicuramente una suggestione di una calda notte di inizio estate, che però il famoso showman siciliano ha voluto trasmettere al popolo di Twitter: “Io e Nico Rosberg a vedere Ed Sheeran! Mi ha confidato che se la Scuderia Ferrari chiamasse… E, quando qualcuno ‘confida’, io scrivo”.

PORTE CHIUSE Inutile dire che si tratta solo di chiacchiere tra amici a pochi minuti dal via di un concerto. Anche perché, con l’arrivo di Charles Leclerc, il futuro del “secondo” sedile di Maranello è decisamente blindato. Un po’ diversa è la situazione di Sebastian Vettel e, anche se le voci di corridoio che vedrebbero il tedesco prossimo al ritiro sono state smentite dai diretti interessati, non è facile intuire cosa potrebbe accadere al termine del 2020, con i contratti di Hamilton e Seb in scadenza e con una nuova era della F1 alle porte. Non resterà che attendere, ma allo stato attuale ipotizzare il rientro di Rosberg e per giunta in tuta rossa è uno scenario di certo affascinante ancorché poco probabile. La strofa di una hit di Ed Sheeran strimpellata chitarra e voce in un concerto allo stadio…