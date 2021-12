Ferrari, Leclerc positivo al Covid per la seconda volta

Non arrivano buone notizie per Charles Leclerc. Il pilota monegasco, al rientro dalla trasferta del GP Abu Dhabi terminata con il deludente decimo posto – con conseguente chiusura del Mondiale in sesta posizione in classifica Piloti, alle spalle del compagno Carlos Sainz e di Lando Norris – è infatti risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo è direttamente la Ferrari che, sui propri canali social, rassicura i tifosi: “Charles sta bene, si trova in autoisolamento in casa con pochi sintomi”.

Scuderia Ferrari Mission Winnow driver @Charles_Leclerc has tested positive for COVID-19.

In accordance with protocols required by FIA and the team, Charles was tested on his return from Abu Dhabi.

He is currently feeling fine, with mild symptoms and will self-isolate at home. — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 16, 2021

SECONDA VOLTA Non si tratta della prima volta che Leclerc è costretto a restare in quarantena a causa del Covid. Già lo scorso inverno, durante la brevissima off season, il ferrarista era risultato positivo al virus. Charles è il primo pilota di F1 a contrarre la malattia per la seconda volta, con il coronavirus che anche in questa stagione non ha risparmiato i suoi colleghi: in settembre, Kimi Raikkonen è stato costretto a saltare i GP Olanda e Italia, mentre qualche giorno fa è toccato a Nikita Mazepin essere estromesso dal GP Abu Dhabi dopo un test risultato positivo nella mattinata di domenica.

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/12/2021