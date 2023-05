Alonso e la differenza tra Stroll e Ocon: "Uno è un vero compagno di squadra, l'altro..."

Anche domenica scorsa, Fernando Alonso è finito sotto la luce dei riflettori. Non soltanto per il terzo posto nel GP Miami che costituisce il quarto podio in cinque gare e consolida il ruolo di primo degli inseguitori delle (imprendibili) Red Bull, ma anche per quanto accaduto durante la corsa. Mentre sfrecciava a 300 all’ora tra i muretti del circuito cittadino disegnato attorno all’Hard Rock Stadium, il due volte campione del mondo si è infatti persino preso la briga di seguire la rimonta del compagno di squadra Lance Stroll, complimentandosi con lui via radio dopo aver visto un sorpasso sul maxischermo. Un atteggiamento di certo nuovo per lo spagnolo, che invece storicamente è spesso andato poco d’accordo con i vicini di box: i meno giovani ricorderanno di certo le liti con Lewis Hamilton nel 2007, ma in effetti non bisogna andare troppo indietro nel tempo per trovare altre tensioni all’interno del garage…

F1 2023, Fernando Alonso e Lance Stroll (Aston Martin)

STOCCATA A OCON Anche nel biennio 2021-2022 in Alpine non sono mancati momenti di grandi polemiche. Al di là del box di Fernando c’era infatti Esteban Ocon, un altro pilota piuttosto noto per aver battibeccato praticamente con ognuno dei compagni di squadra. Così, dopo vari scontri in pista con Sergio Perez all’epoca della militanza in Force India, il giovane francese negli ultimi due anni è spesso finito ai ferri corti con il 41enne spagnolo. Che, in un’intervista al Mundo Deportivo ha voluto sottolineare la differenza di approccio tra Ocon e Stroll: “Lance è un pilota che pensa come un compagno di squadra e che sarà qui per i prossimi 10 o 15 anni, quindi sono felice di aiutarlo. Lo scorso anno mi è successa la cosa opposta, perché invece ero sempre il primo obiettivo del mio compagno. Ovviamente, questa è una cosa che non sempre fa bene al team”.

F1 GP Brasile 2022, Interlagos: Fernando Alonso ed Esteban Ocon (Alpine F1 Team)

CASA ASTON MARTIN Insomma, sarà forse perché Lance è anche il figlio del grande capo Lawrence Stroll – uno dal carattere fumantino che è preferibile avere come amico che come avversario – o forse perché questi saranno gli ultimi anni in F1 e Fernando è in cerca di un’erede da formare, ma al momento Alonso sta vivendo una sorta di luna di miele in Aston Martin: “Sono sempre stato molto motivato, ho sempre lavorato duramente. Probabilmente non sempre le squadre in cui ho corso hanno creduto nelle mie prestazioni e nella mia abilità nel mettere a punto e far progredire la macchina. Io non ho cambiato niente, mentre invece l’Aston Martin ha cambiato tutto pur di venirmi incontro. Andare il oltre il terzo posto? Beh, le Red Bull sembrano sempre imbattibili e sono velocissime ovunque, ma chissà… Forse a Monte Carlo, forse a Barcellona avremo una possibilità”.

