Ufficiale, la Mercedes conferma George Russell e Kimi Antonelli per il 2026

Non che ci fossero più ormai chissà quanti dubbi, ma adesso c'è anche l'annuncio ufficiale a mettere fine a settimane di voci e speculazioni: la Mercedes continuerà in Formula 1 anche nel 2026 senza cambiare la propria giovane coppia di piloti. Nella prossima stagione del Mondiale di F1, in cui ci sarà anche una vera rivoluzione tecnica con il passaggio a power unit più elettrificata che mai e a monoposto radicalmente diverse dalle attuali per rispondere al meglio alle esigenze di recupero dell'energia, saranno dunque ancora George Russell e Andrea Kimi Antonelli a guidare le monoposto del team anglo-tedesco. A comunicarlo ufficialmente è proprio la scuderia diretta da Toto Wolff, che ha dunque chiuso la telenovela relativa alla riconferma dei propri piloti, che si è anche protratta forse più a lungo del previsto dopo che, già a metà estate, era ormai diventato chiaro che il tentativo di ingaggiare Max Verstappen per la prossima stagione non sarebbe andato in porto.

Parlano i protagonisti

''Confermare la nostra formazione di piloti - spiega Toto Wolff, team principal e amministratore delegato di Mercedes AMG F1 - era solo una questione di tempo, non di possibilità. Volevamo prenderci il tempo necessario, gestire le trattative in modo adeguato e assicurarci che tutte le parti fossero soddisfatte. Sono lieto che ci siamo riusciti. George e Kimi hanno dimostrato di essere una coppia forte e siamo entusiasti di continuare il nostro percorso insieme. Ora la nostra attenzione è rivolta alle ultime sei gare dell'anno, mentre lottiamo per il secondo posto nel Campionato Costruttori, e poi al 2026 quando entreremo insieme in una nuova era nella F1''.

La soddisfazione di George e Kimi

George Russell ha commentato con soddisfazione: ''Sono davvero orgoglioso di continuare il nostro percorso insieme. Il prossimo anno segnerà il mio decimo anniversario da quando ho firmato con Mercedes nel 2017. Finora è stata una partnership lunga e di successo con il team e non vedo l'ora di vedere cosa ci riserverà il futuro, soprattutto perché il prossimo anno affronteremo uno dei più grandi cambiamenti regolamentari nella storia di questo sport. Siamo tutti incredibilmente concentrati sul renderlo un successo e, per quanto mi riguarda, sul costruire su quella che è stata la mia stagione migliore in F1 fino ad oggi''.

''Sono super entusiasta - aggiunge Andrea Kimi Antonelli - di continuare con il team. Ho imparato tantissimo nella mia prima stagione in F1, sia nei momenti positivi che in quelli più difficili. Tutto questo mi ha reso più forte, non solo come pilota ma anche come compagno di squadra. Voglio ringraziare Toto e tutti a Brackley e Brixworth per il loro continuo sostegno e la fiducia che ripongono in me. Il nostro obiettivo ora è quello di concludere bene quest'anno e assicurarci il secondo posto nel Campionato Costruttori, prima di concentrarci completamente sul 2026. Abbiamo ancora molto da raggiungere in queste ultime sei gare e daremo il massimo''.

Russell e Antonelli: il nodo della durata dei contratti

George Russell e Kimi Antonelli sono dunque stati ufficialmente rinnovati anche per la prossima stagione, con la Mercedes che mette a tacere le speculazioni delle ultime settimane riguardanti una discrepanza tra l'offerta e la domanda soprattutto per quanto riguarda la posizione dell'ormai esperto pilota inglese, 27enne fresco vincitore a sorpresa del GP di Singapore. Non ci sono però invece informazioni chiare per quanto riguarda la durata dei rispettivi accordi: il comunicato ufficiale del team non parla di rinnovo pluriennale e indica esplicitamente soltanto la stagione 2026, quasi come se in vista del 2027 tutte le parti potessero di nuovo riflettere e ricontrattare, oppure separarsi nel caso in cui si presentassero nuove opportunità: non è un mistero che il sogno proibito di Wolff sia infatti arrivare a Verstappen per riaprire un ciclo lungo come quello vissuto con Lewis Hamilton, ma secondo voci nel paddock è credibile che Russell abbia quantomeno spuntato un'opzione di rinnovo automatico anche per il 2027 nel caso in cui dovesse centrare alcuni obiettivi prestazionali. Più in dubbio sarebbe invece la posizione del 19enne italiano: Antonelli ha convinto solo in parte in questa prima stagione in Mercedes, tanto che si era pure parlato di un possibile ''prestito'' all'Alpine di Flavio Briatore per il 2026 o addirittura di uno ''scambio'' con Carlos Sainz in Williams per crescere con meno pressione.

Pubblicato da Alessio Ricci, 15/10/2025