PETRONAS e Mercedes festeggiano 15 anni di partnership: Antonelli visita il centro R&T di Santena

Quest'anno, PETRONAS e il Team Mercedes-AMG di Formula 1 celebrano 15 anni di collaborazione tecnica e innovazione. Un arco di tempo che ha visto questo binomio scrivere pagine importanti nella storia della F1, culminate nel ciclo vincente che ha portato la scuderia a conquistare sette titoli Piloti e otto Costruttori tra il 2014 e il 2021. In questo contesto, il giovane talento italiano Kimi Antonelli ha visitato quest'oggi il Centro Globale di Ricerca e Tecnologia PETRONAS di Santena (Torino), facendo la sua conoscenza con le tecnologie che stanno alla base della progettazione congiunta di carburanti, lubrificanti e fluidi funzionali ad alte prestazioni.

Antonelli in visita alla sede PETRONAS di Santena

Questa mattina Antonelli ha incontrato un folto pubblico composto principalmente dai dipendenti di PETRONAS. L'evento, svoltosi nella settimana che culminerà con il GP Emilia Romagna in programma a Imola, ha permesso inoltre ad Antonelli di esplorare le tecnologie avanzate che rendono i fluidi PETRONAS fondamentali per il successo del team. Durante la visita, il pilota ha potuto confrontarsi con gli ingegneri e conoscere i processi di sviluppo dei lubrificanti ad alte prestazioni, progettati per garantire affidabilità e velocità sia in pista che su strada. Non è stato il primo contatto del giovane pilota italiano con PETRONAS: nei mesi scorsi, il non ancora diciannovenne aveva visitato la sede centrale di Kuala Lumpur, in Malesia.

Parlando di quanto visto nello stabilimento italiano,Antonelliha dichiarato:''Visitare il PETRONAS Global Research & Technology Centre qui in Italia prima del Gran Premio che si correrà a due passi da casa mia è stato veramente interessante. Sappiamo quanto i fluidi e i lubrificanti siano importanti, ma vedere il livello di dettaglio, il grado di evoluzione e il lavoro di gruppo che c'è dietro a questi prodotti consente di avere una prospettiva del tutto nuova. La passione e la competenza che animano il nostro supporto in pista diventano ancora più chiare. Come pilota, questo mi infonde molta fiducia. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra ed entusiasta di continuare a progredire insieme.''

PETRONAS e Mercedes: soluzioni per la pista, ma non solo

Ad accompagnare Antonelli c'era il nuovo CEO di PETRONAS, Khalil Muri, il quale ha dichiarato: ''La presenza di Kimi Antonelli presso il nostro Global R&T Centre è più che simbolica: riflette il ruolo fondamentale di PETRONAS Lubricants International nel promuovere l'innovazione e la sostenibilità in collaborazione con il Team Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1. Attraverso PLI, trasformiamo la tecnologia testata in gara in soluzioni concrete, in linea con la nostra visione di partner all'avanguardia nel settore dell'energia e delle soluzioni, apportando un valore concreto per un futuro sostenibile''.

Norafizal Mat Saad, Vice President of Group Strategic Relations and Communications, ha aggiunto: ''Questa visita incentrata sul nostro know-how rappresenta l'essenza della nostra longeva partnership con il Team Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1. Per 15 anni abbiamo collaborato per superare i limiti dell'innovazione nella tecnologia dei fluidi, traducendo soluzioni testate in pista in applicazioni reali''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/05/2025