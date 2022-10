PETRONAS Syntium, più energia dal tuo motore con un olio da F1

Dalla pista alla strada, dalla eterna sfida tra automobile e cronometro a una visione globale che affronta il tema dell'energia sotto un aspetto ancor più ampio: l'energia come fenomeno da convogliare, conservare, riciclare. Nel panorama dei lubrificanti per autoveicoli con propulsori a combustione interna o ibridi, a distinguere PETRONAS Syntium è il suo speciale asso nella manica: si chiama tecnologia CoolTech e arriva dritta dalla monoposto di Formula 1 del Team Mercedes-AMG PETRONAS, del quale la società malese è partner ufficiale. Tecnologia CoolTech uguale più efficienza termica, minore dissipazione del calore del motore, infine riduzione delle emissioni: come risultato, alte prestazioni sostenibili.

Petronas Syntium: dalla Formula 1 alla strada

UN PO' DI TECNICA La maggior parte dei motori - anche quelli di ultima generazione - riesce a convertire in energia meccanica solamente un terzo dell’energia potenziale prodotta dalla combustione del carburante. Significa che una quota di circa due terzi dell'energia termica si dissipa sotto forma di calore, possibile fonte di danni a parti critiche del motore come turbocompressori, pistoni e cuscinetti. Rispetto alle edizioni precedenti, i nuovi prodotti PETRONAS Syntium sono ora in grado di garantire quasi il 40% di protezione in più contro l'usura delle componenti ad essa assoggettate, specialmente nelle zone termicamente più critiche interne al motore stesso. Prevenendo l'accumulo di depositi, la nuova linea di oli motore di PETRONAS Lubricants International prolunga la vita utile delle parti e riduce i costi di manutenzione.

Più protezione contro l'usura delle componenti

ALTOLÀ ALLA CO2 Non solo: con catene molecolari eccezionalmente forti, PETRONAS Syntium offre anche una resistenza all'ossidazione fino al 68% superiore, per controllare le morchie, ritardare l’ispessimento dell’olio e mantenere una pellicola protettiva stabile a garanzia delle massime prestazioni del motore. Grazie alle sue migliori proprietà nella gestione del calore riducendo l'attrito, infine, la tecnologia CoolTech+ riduce le emissioni e il consumo di carburante fino al 3%. Dai titoli iridati in Formula 1 ai propulsori di automobili per tutti i giorni: Syntium il lubrificante più veloce al mondo, ma anche il più efficiente.

Coi lubrificanti Syntium, consumi sotto controllo

QUI PETRONAS ''Per generare maggiore potenza da motori più piccoli, e al tempo stesso consumare meno carburante per ridurre le emissioni, i veicoli moderni - spiega Domenico Ciaglia, Regional Managing Director EMEA di PETRONAS Lubricants International - devono lavorare di più e in modo più efficiente. Ecco perché la nuova gamma Petronas Syntium è progettata per offrire la massima efficienza termica e per controllare la dissipazione del calore del motore, migliorando la performance dei motori delle auto in favore di una mobilità più sostenibile ed economica. Tecnologia CoolTech come garanzia di un fluido che riduca l'impatto sul motore, sul portafoglio, sul pianeta intero''.

HORIZON 2050 Nell’ambito del suo più importante lancio di prodotto del 2022, di Petronas Syntium è stato anche riprogettato il packaging, riducendo del 15% la plastica utilizzata su tutta la gamma. Già sul mercato anche la nuova confezione da 20L Ecovent che riduce l'uso della plastica fino al 90%. Ormai riconosciuta come innovatrice tecnica leader a livello mondiale, PLI crede sia il momento di cambiare e di ridistribuire le proprie competenze verso un nuovo traguardo: quello delle emissioni net-zero entro il 2050.

Pubblicato da Redazione, 08/10/2022