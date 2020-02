QUATTORDICI SETTIMANE Dopo aver annunciato le mescole per i primi quattro GP del 2020 l'indomani della notizia che i team avevano rigettato le nuove mescole e preferito continuare a correre con quelle 2019, la Pirelli ha annunciato oggi le mescole scelte per il Gran Premio dell'Azerbaijan, che si svolgerà sul circuito stradale di Baku il prossimo 5-7 giugno. La casa milanese, come sempre avviene, comunica con grande anticipo la scelta delle mescole per le gare extra europee, ovvero 14 settimane prima, rispetto alle 9 delle tappe europee.

SCELTE DI MEZZO Con il rinvio del Gran Premio della Cina, quello di Azerbaijan diventa il settimo appuntamento in calendario dopo Australia, Bahrain, Vietnam, Olanda, Spagna e Monaco. Le mescole scelte dalla Pirelli sono quelle di mezzo, le più utilizzate in questi giorni di test a Barcellona, ovvero la Hard a mescola C2, la Medium C3 e la Soft C4.