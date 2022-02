F1, per la Haas è già 2022: domani alle 12 la presentazione della livrea della VF-22

In mattinata era stata la Red Bull a sorprendere tutti, fissando la data di presentazione della RB18 per mercoledì 9 febbraio, nettamente in anticipo rispetto ai rivali di Ferrari (17 febbraio) e Mercedes (18 febbraio). Adesso, nella gara a chi svelerà per primo la nuova macchina F1, attirando l’attenzione di media e tifosi, è la Haas a prendersi le prime pagine: il team statunitense ha infatti annunciato a sorpresa che la livrea della monoposto 2022 sarà svelata in un evento online già domani. Appuntamento, dunque, a mezzogiorno di venerdì 4 febbraio per conoscere i colori della prossima compagna di viaggio di Mick Schumacher e Nikita Mazepin...

SOLO LIVREA? Il fatto che si parli di colori e non di macchina vera e propria potrebbe non essere del tutto casuale. Il team statunitense ha infatti svelato il nome della monoposto, la VF-22 – che segue senza sorprese la numerazione stabilita sin dall’esordio nel 2016 – spiegando come l’evento di domani sia dedicato alla livrea dell’auto che deve come minimo far dimenticare il disastroso zero alla voce “punti raccolti” nella passata stagione. Dunque, ci sarà davvero una presentazione, ma soltanto dei colori della Haas 2022, probabilmente su una monoposto “base” come quelle che avevamo già visto la scorsa estate dopo la presentazione del concept a Silverstone (foto copertina). Per entrare quindi finalmente in clima 2022 ci sarà ancora un po’ da aspettare, ma è innegabile come questa gradita sorpresa della scuderia americana sia utile a toglierci di dosso la ruggine dei mesi invernali.

