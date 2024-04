F1 GP Cina 2024, le pagelle di Shanghai

Le pagelle della quinta gara dell'anno, il Gran Premio della Cina a Shanghai, vedono primeggiare Lando Norris, nettamente il più bravo di giornata. Voti altissimi per il solito vincitore, Max Verstappen, alcune buone gare (Sergio Perez, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg e anche il ritirato Daniel Ricciardo) e alcune bocciature nelle nostre pagelle dell'appuntamento cinese.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 9 Il solito inossidabile Max, non sbaglia niente e non sembra neanche faticare. Fa il compitino e porta a casa la quarta vittoria su cinque gare quest'anno. Imprendibile

LANDO NORRIS - VOTO 9,5 Il DoD è lui e con pieno merito. Con un'auto inferiore alla Red Bull sfrutta la VSC per passare Perez ma con l'ultimo stint dimostra di meritasi la seconda piazza più del messicano.

SERGIO PEREZ - VOTO 7 Oggi doveva arrivare quantomeno secondo. Vero è che la Safey Car lo danneggia nella lotta con Norris, ma anche prima non aveva mai staccato. Comunque un buon terzo posto

CHARLES LECLERC - VOTO 7,5 Il ''plan D'' non funziona, in un weekend Sprint non c'era modo di testare la Hard, che per lui è stata un limite. Resta una buona prestazione, lottando con Perez finché può.

CARLOS SAINZ - VOTO 6,5 Da settimo a quinto può essere considerato un risultato positivo, ma oggi non è stato proprio sul passo del suo compagno, forse per la prima volta in tutta la stagione.

GEORGE RUSSELL - VOTO 7 Al netto della buona partenza in cui sopravanza le Ferrari, oggi aveva la quarta auto in pista e dunque anche solo mettersi dietro Alonso e Piastri è un'ottimo risultato.

FERNANDO ALONSO - VOTO 7,5 Se non ci fosse lui mancherebbe lo spettacolo. Dopo una super partenza, vivacizza la gara con le strategie e nel finale risale fino alla settima posizione Grazie Nando.

OSCAR PIASTRI - VOTO 5 Lui sì, un po' spento. Scattava quinto e dunque l'ottavo posto non può essere soddisfacente. Aggiunggiamoci che il compagno è finito ere geologiche più avanti di lui...

LEWIS HAMILTON - VOTO 5,5 Da 18° a 9° è il minimo per uno come lui, per la sufficienza piena avrebbe avuto bisogno quantomeno di passare Piastri, anche perché la sua gara è stata salvata dalla VSC.

NICO HULKENBERG - VOTO 7,5 Grande gara di Nico, ''Best of the rest'' di giornata. Al via riesce persino a passare le due Ferrari, poi si destreggia bene tra le insidie di una gara difficile e porta a casa la top 10.

I voti degli altri

ESTEBAN OCON - VOTO 6,5 Nonostante l'Alpine, cogglie una buona 11° piazza

ALEXANDER ALBON - VOTO 7 Dà sempre la sesazione di fare più di quanto la macchina gli conceda

PIERRE GASLY - VOTO 6 Prima parte di gara ottima, poi finisce comunque dietro Ocon

GUANYOU ZHOU - VOTO 5,5 Fa divertire i tifosi di casa con qualche sorpasso, ma niente di più

LANCE STROLL - VOTO 4 Rovina un'ottima gara con il tamponamento a Ricciardo

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 5 Gara rovinata dalla penalità presa per l'incidente con Tsunoda

LOGAN SARGEANT - VOTO 4 Ultimo, lontano dal compagno e prende pure una penalità

DANIEL RICCIARDO - VOTO 7 Gara bellissima rovinata dalla manovra di Stroll

VALTTERI BOTTAS - VOTO 6,5 Rompe mentre stava facendo una buona gara

YUKI TSUNODA - VOTO 5 Non una gran prova, al di là del non avere colpe sul ritiro

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/04/2024