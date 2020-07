SETTANT'ANNI DI CORSA Una bella iniziativa quella lanciata dalla Formula 1 in collaborazione con la rivista Automobilist per festeggiare i 70 anni del Mondiale. In occasione del ''Gran Premio dei 70 anni della Formula 1'', il secondo che si correrà a Silverstone il 9 agosto prossimo, la settimana seguente rispetto a quello che del Gran Premio di Gran Bretagna, verranno presentati gli otto poster realizzati per le celebrazioni e rappresentanti altrettante iconiche tipologie di monoposto, una per ogni decade trascorsa più una neutra con stilizzata una vettura ipotetica figlia delle nuove regole posticipate al 2022, quando la pandemia di Covid-19 ci si augura possa essere già un lontano ricordo.

SETTE AUTO STORICHE Gli otto poster sono stati anticipati alla stampa, e raffigurano: per gli anni'50 la Maserati 250F con la quale Juan Manuel Fangio conquistò il quinto titolo iridato nel 1957; per gli anni '60 la Lotus 25 con cui Jim Clark vinse il suo primo mondiale nel 1963; per gli anni '70 la Tyrrell 006 di Sir Jackie Stewart, iridato con questa rivoluzionaria auto nel 1973; per gli anni '80 impossibile non scegliere la McLaren Mp4/4 che ha fruttato il primo dei suoi tre titoli al brasiliano Ayrton Senna; per gli anni '90 è stata scelta la dominante Williams FW14B, che nel 1992 ha introdotto le sospensioni attive e visto conquistare il titolo a Nigel Mansell a mani basse; per gli anni 2000 la Ferrari F2002 di Michael Schumacher, forse al pari della F2004 l'auto più forte della storia del Cavallino; per gli anni 2010 la fresce Mercedes-AMG F1 W10 iridata nel 2019 con Lewis Hamilton.

GIÀ IN VENDITA I poster sono accompagnati dai nomi dei vincitori dei titoli mondiali di quella decade, inseriti in rilievo e con inserti dorati e argentati, ogni poster è numerato e marcato da un ologramma, e la collezione è a tiratura limitata. Per acquistarne un esemplare occorre farlo online cliccando su questo link. È possibile acquistare ogni poster al non proprio modico prezzo di 103,2€.