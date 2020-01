SETTANTA ANNI Con lo scoccare della Mezzanotte del 31 dicembre scorso è iniziato un anno speciale per la Formula 1, nel corso del quale si festeggeranno i 70 anni dal primo Gran Premio della storia, disputato il 13 maggio 1950 a Silverstone, in Gran Bretagna. Per festeggiare la ricorrenza è stato lanciata dalla FOM una nuova serie di loghi celebrativi che affiancheranno quello ufficiale della F1.

GLORIA E LACRIME ''Per la Formula 1 sono passati settant'anni di fegato e gloria, potenza e orgoglio, lacrime e trionfo, velocità e suspense, ma ci stiamo solo scaldando'' - si legge nel comunicato ufficiale della F1 - ''Abbiamo lavorato duramente per arrivare dove siamo ora e continueremo a organizzare il più grande spettacolo di corse del pianeta attraverso tutto ciò che facciamo [...] Sono successe molte cose nei 70 anni: 33 piloti diversi hanno vinto il campionato, 108 hanno vinto almeno un GP e 764 piloti hanno partecipato al mondiale in oltre 150 squadre.''

PERSONALIZZAZIONE I loghi presentati sono tre, tutti realizzati sullo stile di quello ufficiale. Nel primo il logo ''F1'' è affiancato dal numero 70. In una seconda versione il numero recita il ruolo principale ed è seguito dalla scritta ''born 1950'' - ''nati nel 1950''. Nell'ultimo, infine, il logo ''F1'' è unito alla scritta ''Seventy'', ovvero ''Settanta''. Tutti e tre i loghi saranno personalizzabili dalle varie emittenti televisive, e sono stati progettati per essere integrati con i loghi delle TV. ''Il nostro passato alimenta il nostro futuro'' - si conclude il comunicato - ''E il nuovo logo celebra una pietra miliare con lo sguardo rivolto al futuro.''