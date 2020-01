FORMULA 70! Settant'anni sono un traguardo importante e la dirigenza della Formula 1 intende celebrarlo a dovere, con un grande Fan Festival a Londra dove si sta cercando di organizzare tutto alla perfezione, senza nessuna assenza da parte dei 20 piloti e dei 10 team iscritti al mondiale. Le date scelte sono quelle del 16 e 17 maggio, un weekend subito successivo agli eventi back-to-back ti Spagna e Olanda, ovvero le più vicine possibili al 13 maggio, quando ricadrà il settantennale esatto dal primo GP del Mondiale, corso a Silverstone nel 1950.

SI TORNA IN AFRICA Londra è stata anche la sede del primo dei tanti Fan Festival organizzati in questi tre anni dalla Formula 1 targata Liberty Media. In quell'occasione furono tutti presenti tranne Lewis Hamilton, che dette forfait deludendo i tanti suoi fan in patria. Oltre a Londra quest'anno saranno altre due le città sedi del Festival, in primis Kyalami con il Circus che tornerà in Africa dopo 27 anni (nel 1993 fu disputato l'ultimo GP del Sud Africa) subito dopo il GP del Bahrain. Tra gli eventi già programmati un'esibizione di Jody Scheckter con la Ferrari 312 T4 con cui vinse il titolo nel 1979.

NEW YORK FAN FESTIVAL Il festival finale dell'anno sarà invece a New York, ma non è ancora stata scelta una data. È probabile che il managemente della Formula 1 cercherà una coincidenza con il Gran Premio degli Stati Uniti che si svolgerà al Circuit of the Americas di Austin nel weekend del 25 ottobre prossimo.