La F1 annuncia i circuiti che ospiteranno le Sprint Race nel 2025: a sorpresa torna Spa

Il nuovo format sarà presente in sei dei 24 GP del prossimo Mondiale. Con una novità: il rientro di Spa, che aveva già organizzato una gara sprint nel 2023 ma che in questa stagione ospita una gara "tradizionale"

Dopo l’ufficializzazione del nuovo calendario per la stagione 2025, la Formula 1 ha anche comunicato quali saranno le gare che si svolgeranno con il format F1 Sprint. Nell’attesa di conoscere la presenza di eventuali modifiche al programma del weekend (che ha sempre subito delle modifiche sin da quando, nel 2021, ha debuttato per la prima volta), conosciamo intanto quali saranno i circuiti che ospiteranno le “garette” da 100km in programma al sabato prima delle qualifiche.

GP Austria 2024: Verstappen, Norris e Piastri | Foto: XPB

TORNA SPA Soltanto una è la novità di rilievo, con il circuito di Spa-Francorchamps che torna a ospitare una Sprint Race dopo l’esperimento effettuato nel 2023. A cedere il posto al circuito belga è il GP d’Austria al Red Bull Ring, che invece aveva sempre ospitato una gara Sprint nelle ultime tre edizioni disputate tra il 2022 e il 2024. Per il resto sono invece confermati gli stessi tracciati di quest’anno: Shanghai in Cina, il tracciato cittadino di Miami, il GP degli Stati Uniti ad Austin, la pista di Lusail in Qatar e l’ormai immancabile Interlagos. Proprio il GP del Brasile mantiene il suo record di unica pista in cui si è sempre organizzato un weekend Sprint sin dal 2021 in cui il nuovo format ha debuttato.

F1 GP Bahrain, Sakhir: Stefano Domenicali (ceo F1)

PARLA DOMENICALI A prescindere che piaccia o meno agli appassionati di vecchia data, secondo i dati ufficiali degli organizzatori la gara sprint ha in effetti aumentato e non poco gli ascolti dei weekend interessati: in Austria, ad esempio, la Sprint Qualifying del venerdì pomeriggio ha generato un incremento di audience del 76% rispetto alle normali sessioni di FP2 dei weekend europei. “La Sprint – spiega Stefano Domenicali, capo della Formula 1 dal 2021 – è stata un grande successo portando a tutti i nostri fan più azione e gare. Ne vediamo la prova nei dati di ascolto, nella presenza dei fan il venerdì e nei riscontri da parte dei promotori e dei partner. Mentre ci prepariamo a celebrare il nostro 75° anniversario nel 2025, onoreremo sempre la nostra incredibile storia ma dobbiamo guardare avanti, innovare e migliorare per offrire il meglio ai fan. La Sprint è un ottimo esempio di come introdurre nuovi elementi in modo rispettoso”.

F1 2025, IL CALENDARIO DELLE GARE SPRINT

Data Evento Sede 21-23 marzo GP Cina Shanghai 2-4 maggio GP Miami Miami 25-27 luglio GP Belgio Spa 17-19 ottobre GP Stati Uniti Austin 7-9 novembre GP Brasile San Paolo del Brasile 28-30 novembre GP Qatar Lusail

Pubblicato da Alessio Ricci, 11/07/2024