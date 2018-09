Autore:

Simone Valtieri

RICONFERMA IN BLOCCO Il mercato piloti è agli sgoccioli, tutti i tasselli stanno prendendo posizione e stamattina, alla vigilia della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Russia, è stata ufficializzata una notizia che era nell'aria da diversi giorni: Kevin Magnussen e Romain Grosjean sono stati riconfermati nei panni di piloti della Haas motorizzata Ferrari anche per il 2019. Il danese e il francese hanno convinto a fasi alterne, ma sono stati considerati, in prospettiva, la scelta migliore dal team americano per continuare la propria ascesa verso i vertici della Formula 1.

2018 IN ALTALENA I due piloti stanno vivendo una stagione di alti e bassi in questo 2018, con il danese Magnussen in grado di iniziare in maniera convincente la stagione e il francese Grosjean a rivestire i panni del pilota attualmente più in forma nella scuderia. il 2019 sarà per loro il terzo anno consecutivo sotto lo stesso tetto, e i progressi del team sono stati evidenti dal 2017, stagione d'esordio in Formula 1, a oggi, con la squadra che occupa il quinto posto nella classifica costruttori a sei gare dal termine del campionato e i due piloti che sono rispettivamente nono (49 punti) e quattordicesimo (27 punti).

SODDISFAZIONE COMUNE A commentare l'annuncio in primis il team principal della Haas, l'altoatesino Gunther Steiner: "Siamo cresciuti molto nel 2018 e abbiamo bisogno di due piloti talentuosi ed esperti per continuare a farlo, perciò abbiamo deciso di confermare Kevin e Romain. Vogliamo infrangere la barriera dei 100 punti in classifica e penso che potremmo farlo già quest'anno, mentre per il prossimo anno mi aspetto un ulteriore step prestazionale." Di poche, e soddisfatte, parole i due piloti: "Sono fiero di continuare qui, è un onore e vogliamo crescere ancora" - ha spiegato Grosjean; gli fa eco Magnussen: "Gene Haas e Gunther Steiner hanno creato un ambiente perfetto in cui ogni uomo si fida dell'altro, sono persone schiette e competenti ed è per questo che siamo stati la rivelazione della stagione."