Autore:

Simone Valtieri

MERCEDES IN GRAN SPOLVERO Partito il weekend del Gran Premio del Giappone con la prima sessione di prove libere sulla pista di Suzuka. Lewis Hamilton in 1'28"691 è l'autore del miglior tempo nella notte italiana, il mattino giapponese, lontano circa 1"3 dal tempo che gli valse la pole position lo scorso anno, ottenendo il suo crono con gomme Soft. Nei primi 90 minuti in pista il suo compagno in Mercedes, Valtteri Bottas, si è fermato ad appena 4 decimi ma con una mescola più dura (la Medium). Terzo è Daniel Ricciardo con la Red Bull, lontano quasi sette decimi ma con gomma Supersoft.

FERRARI IN RITARDO Quarto e Quinto tempo per i due piloti della Ferrari, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, distanziati di oltre 9 decimi dalla vetta, anch'essi con una gomma più morbida del leader, ovvero la Supersoft. Sesto con la stessa mescola Max Verstappen della Red Bull, che precede la Force India di Esteban Ocon, la Haas di Romain Grosjean e le due Sauber di Charles Leclerc e Marcus Ericsson. Due note a margine: le frecce d'argento di Hamilton e Bottas hanno fatto registrare una velocità di punta notevole, di 10 kmh maggiore di chiunque altro nello speed trap (312 e 311kmh contro i 302 di Ocon e Vettel); per quanto riguarda il tedesco della Ferrari, ha abortito il suo miglior tentativo nel T3, sarebbe stato con ogni probabilità secondo, comunque dietro al rivale per il titolo. La seconda sessione di prove libere è prevista per le 7 del mattino orario italiano. Il cielo, nuvoloso, ha retto per tutta la prima sessione,

RISULTATI FP1