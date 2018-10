Autore:

Simone Valtieri

UN DECIMO NEL VENTO Le condizioni meteorologiche più estreme, con tanto vento e qualche spruzzo di pioggia, aiutano i due piloti Ferrari ad avvicinare Lewis Hamilton e la Mercedes nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. A circa un decimo dal campione britannico, autore di un 1'29"599, si piazza Sebastian Vettel, che precede il compagno di squadra Kimi Raikkonen, con Verstappen (Red Bull), Bottas (Mercedes) e Ricciardo (Red Bull) più staccati.

INCIDENTE SENZA CONSEGUENZE La sessione si chiude con qualche minuto di anticipo a causa del testacoda di Nico Hulkenberg. Il tedesco della Renault, detentore della 15° prestazione della mattinata, mette le ruote sull'erba e finisce violentemente a nelle barriere. Nei primi dieci, alle spalle dei sei top driver, terminano i due piloti della Force India, con Esteban Ocon davanti a Sergio Perez, poi il compagno di Hulk, Carlos Sainz, e Kevin Magnussen, decimo con la Haas motorizzata Ferrari. L'appuntamento con le qualifiche è per le 8 in punto, con un occhio ai cronometri e un altro al cielo di Suzuka, visto che non è esclusa la pioggia.

RISULTATI FP3