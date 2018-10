Autore:

Simone Valtieri

LAMPI D'ARGENTO Lewis Hamilton toglie 4 decimi al tempo della mattinata e resta il più veloce della prima giornata in pista a Suzuka, dove domenica si disputerà il Gran Premio del Giappone, diciassettesima tappa del mondiale di Formula 1 2018. La superiorità vista questa mattina è stata confermata dalla Mercedes, che ha piazzato nuovamente i suoi due alfieri davanti a tutti con Lewis che ha chiuso la mattinata in 1'28"217, con 461 millesimi di margine sul compagno di scuderia. Terzo Sebastian Vettel, che incassa 8 decimi dal leader del mondiale, e si mette dietro Verstappen (a 1" dalla vetta), Raikkonen e Ricciardo (Entrambi a 1"2).

DI UN ALTRO PIANETA Se in mattinata però i piloti della Mercedes avevano utilizzato mescole più dure, al pomeriggio sia Hamilton che Bottas hanno provato le gomme Supersoft, prima di iniziare le consuete prove sul passo gara. Anche nella simulazione con alti carichi di benzina non c'è stata storia, con Lewis Hamilton unico a scendere sotto l'1'34 con costanza. Non bastasse la superiorità su ogni fronte, preoccupa nel box Ferrari anche la durata dei pneumatici, con Vettel che ha lamentato problemi di blistering sulle sue gomme posteriori Supersoft, mentre è andato un po' meglio con le Soft. Come in mattinata nella top ten finiscono Ocon, Grosjean (nella medesima posizione) ed Ericsson, nono davanti alla Toro Rosso di Brendon Hartley, domani notte si torna in pista alle 5 ora italiana per le FP3 e poi, nuovamente, alle 8 per la decisiva sessione di qualifica.

RISULTATI FP2