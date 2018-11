Autore:

Simone Valtieri

IL FINLANDESE VOLANTE Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile il miglior tempo viene siglato da Valtteri Bottas con le gomme Supersoft montate sulla sua Mercedes in 1'08"846, migliore di appena 3 millesimi di secondo del crono siglato dal suo compagno di team Lewis Hamilton. Sebastian Vettel, terzo di giornata, chiude a 7 centesimi dalla coppia di testa, con Ricciardo, Verstappen e Raikkonen alle sue spalle di rispettivamente 3, 4 e 5 decimi circa. Dopo i sei top driver ci sono tre motori Ferrari nella top ten, con Grosjean (Haas), Leclerc (Sauber) e Magnussen (Haas) davanti alle due Force India di Ocon e Perez.

HULK, CHE BOTTO! Nella seconda parte di sessione, come in ogni FP2, i team si sono concentrati prevalentemente sul passo gara. Il migliori tempi con pieno carico sono stati quelli della Ferrari di Sebastian Vettel, che ha accusato però qualche problema di blistering. Ottimi anche i tempi delle Red Bull e delle Mercedes, ma con la macchina leggermente meno carica. All'inizio della sessione le prove sono state sospese per qualche minuto da una bandiera rossa provocata dall'uscita di pista di Nico Hulkenberg con la Renault: nonostante lo spavento nessun problema per il pilota, volato sul cordolo prima di finire contro il guardrail.

RISULTATI FP2