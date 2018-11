Autore:

Simone Valtieri

MAX AL MAX È scattato a San Paolo, sul tracciato di Interlagos, il penultimo appuntemento iridato 2018 con la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile. Il più veloce di tutti nella mattinata paulista è stato il vincitore dello scorso GP del Messico, Max Verstappen, con la Red Bull, che con il tempo di 1'09"011 ottenuto con mescole Supersoft, ha messo in fila i due protagonisti del mondiale in corso: Sebastian Vettel on la Ferrari, a 49 millesimi, e il campione del mondo Lewis Hamilton, con la Mercedes a 96 millesimi. Tra il quarto e il sesto posto i loro tre compagni di scuderia: Daniel Ricciardo - che sostituisce il turbo della sua Red Bull e domenica scatterà con 5 posizioni di penalità in griglia - a tre decimi, Kimi Raikkonen a mezzo secondo (con gomma Soft), Valtteri Bottas a quasi sette decimi.

BENE GIOVINAZZI Chiudono nella top ten anche le Haas con Romain Grosjean, settimo a circa 9 decimi da Verstappen, e Kevin Magnussen, ottavo a 1"2, la Sauber di Charles Leclerc, nono a 1"3, e la Force India di Esteban Ocon, decimo a 1"5. Buon tredicesimo posto di Antonio Giovinazzi, impegnato stamattina al posto di Marcus Ericsson, che incassa 3 decimi dal compagno Leclerc ma chiude con una prestazione dignitosa. L'appuntamento è per le 18 orario italiano con la seconda sessione di prove libere del GP del Brasile.

RISULTATI FP1