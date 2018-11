Autore:

Simone Valtieri

VETTEL RECORD Nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, sulla pista di Interlagos, i team hanno dedicato il loro tempo a mettere a punto le auto per la qualifica delle 18. Sebastian Vettel con il suo 1'07"948, record della pista (mai nessuno sotto i 68" netti a Interlagos) annuncia al mondo che si candiderà alla pole e alla vittoria di questo GP, a caccia con la Ferrari di un difficilissimo titolo costruttori. Dietro al tedesco si sono piazzate le due Mercedes di Lewis Hamilton (a 2 decimi) e Valtteri Bottas (a 5 decimi).

PROBLEMI MERCEDES Qualche problema lo ha però avuto Hamilton, che è stato costretto a rientrare ai box subito dopo la prima uscita, per risolver un difetto agli scarichi che produceva del fumo dal suo retrotreno. Tutto sistemato sulla Mercedes del campione del mondo che per metà sessione è tornato in pista strappando la seconda piazza. Alle spalle dei primi tre Kimi Raikkonen a pochi millesimi da Bottas, poi Verstappen e Ricciardo con ritardi sull'ordine degli 8 decimi. Magnussen, Grosjean, Gasly e Leclerc chiudono la top ten. L'appuntamento per le qualifiche è alle ore 18.

RISULTATI FP3