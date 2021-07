ATTESA 2022 Nel giovedì del Gran Premio d’Inghilterra a Silverstone, non si è praticamente parlato d’altro che della presentazione – effettuata in pompa magna con tanto di foto “ricordo” con i piloti sul rettilineo dei box appena intitolato a Lewis Hamilton – del concept delle monoposto che vedremo in pista nel 2022. Un’auto di Formula 1 decisamente rivoluzionaria ma che fa discutere, perché piace ad alcuni per il suo design futuristico ancora strettamente legato alla tradizione della categoria, e fa storcere il naso ad altri, vista la somiglianza con le macchine che già da qualche anno corrono in IndyCar. Che la nuova F1 piaccia o no, come in tutti i cambiamenti tecnici (in fondo ci siamo fatti andar bene anche le auto con il muso a scalino del 2012 e quelle orribili proboscidi del 2014), la pista decreterà il successo o la sconfitta della vision di Fia e Liberty Media, ancor prima che l’occhio dell’appassionato si abitui alle novità.

PRIMI RENDER Nell’attesa, e pur ammettendo che quello visto ieri altro non è se non un modellino a grandezza naturale estremamente semplificato se non addirittura banale nella veste aerodinamica, probabilmente molto diverso dalle monoposto che i team presenteranno il prossimo inverno, le squadre si sono divertite a “vestire” il render 3D dell’auto svelata ieri con i colori delle attuali livree. Il risultato? È per certi versi sorprendente perché, con le personalizzazioni e gli sponsor ben noti agli appassionati, l’effetto shock – di certo amplificato dalla colorazione bianca a tinte arcobaleno vista ieri – sparisce quasi del tutto, facendoci venire l’acquolina in bocca nell’attesa delle vere auto della prossima stagione.

VENGO DAL FUTURO Le più belle, a nostro avviso, rimangono ancora McLaren (la monoposto aziendale di MotorBox!), Alpine e Aston Martin, ma anche AlphaTauri e Alfa Romeo Racing, nella nuova veste, acquisiscono personalità. Da tenere presente, invece, che la Mercedes non sarà più total black ma tornerà nella classica colorazione argentata. In attesa della Ferrari, unica a mancare all’appello, potete scorrere questo articolo fino alla photogallery in fondo per tutte le foto delle livree 2021 applicate al concept dell’auto della prossima stagione iridata… Buona visione!