Autore:

Simone Valtieri

INVERNO RUGGENTE Valentino Rossi nella 100km dei campioni di Motocross al suo ranch e al Rally di Monza (dov'era impegnato anche Tony Cairoli), Lewis Hamilton sulla Yamaha Superbike per un test, Fernando Alonso sulla Chevrolet Chevrolet Nascar di Jimmie Johnson. Sono tanti i campionissimi che in questi ultimi giorni hanno deciso per tenersi in forma, o semplicemente per combattere la noia, di cimentarsi con mezzi meccanici non propri del loro lavoro quotidiano. E così c'è chi è passato dalle due alle quattro ruote, chi ha fatto il percorso in verso, e chi dalle ruote scoperte a quelle coperte.

PASSIONE FINLANDESE A quest'ultima categoria si aggiungerà dal 24 al 26 gennaio Valtteri Bottas, pilota della Mercedes F1, che farà il suo esordio al volante di una vettura da rally nell'Arctic Rally, tradizionale appuntamento finlandese di inizio stagione. D'altra parte non sarà il primo finnico a fare questo percorso, visto che il collega Kimi Raikkonen abbondonò addirittura per due stagioni il mondiale di Formula 1 al fine di cimentarsi nel WRC, con discreti risultati.

TERRITORIO INESPLORATO Bottas avrà a disposizione una Ford Fiesta RS WRC del team M-Sport, la stessa auto e lo stesso team con il quale hanno corso quest'anno nel mondiale rally Sebastien Ogier, Teemu Suninen ed Elfyn Evans. "Per me sarà un'opportunità unica per dare un'occhiata al mondo dei rally" - ha commentato il pilota finlandese - "Sarò in un territorio del tutto nuovo, dove non ho esperienza, ma da pilota vuoi sempre dare il massimo quando guidi, con qualsiasi mezzo."

L'ASPETTO INEDITO Al suo fianco ci sarà Timo Rautiainen, storico navigatore di Marcus Gronholm: "Nella mia vita sono salito su un'auto da rally con tre soli piloti (Gronholm, Lindholm e Kalliomaa) ma questa sfida era così interessante che non potevo dire di no" - ha commentato - "Sono convinto che con il talento di Valtteri riusciremo a definire presto dei buoni meccanismi di guida nei test, la sfida sarà per lui imparare a guidare ascoltando le note."