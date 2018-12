Autore:

Simone Valtieri

COPPIA D'ASSI Si chiude con una vittoria, quella mancata per tutta la stagione MotoGP, il 2018 di Valentino Rossi, nell'ormai tradizionale appuntamento dicembrino nel suo ranch di Tavullia con la 100 km dei Campioni, una competizione non ufficiale che da anni chiude la stagione motociclistica per Valentino e la sua crew. 100km da fare in due all'americana, e quale miglior compagno per Rossi che il rookie of the year della MotoGP 2018, Franco Morbidelli, per avere la meglio su una comunque agguerrita concorrenza.

ASSENTE BAGNAIA Alle spalle del Dottore e del "Morbido" si sono classificati i due centauri della classe Moto2, Mattia Pasini e Lorenzo Baldassarri, terza a sorpresa la coppia composta dal giovanissimo Dennis Foggia e da Federico Fuligni. Ai piedi del podio Migno e Bezzecchi, mentre non partecipavano quest'anno "Pecco" Bagnaia, impegnato ad Andorra con il gala della FIM dove riceverà il premio di campione del mondo 2018 nella classe Moto2, così come assenti sono stati anche gli infortunati Luca Marini e Niccolò Antonelli.

SALAMI E PROSCIUTTI Nel 2017 a vincere era stato ancora Franco Morbidelli ma in coppia con Mattia Pasini, e i due avevano preceduto il duo di fratelli Rossi-Marini, i quali erano riusciti invece a imporsi nel 2016 davanti a Petrucci-Morbidelli e Dovizioso-Careyre. Come ogni anno ai vincitori è andata un'ampia selezione di salumi e prosciutti della zona. Per godere qualche spettacolare immagine dell'evento basta visitare la pagina ufficiale di Valentino su instagram a questo link o su Facebook a questo link.