Autore:

Simone Valtieri

NAKA PRECEDE LA SPAGNA Terzo ieri, primo oggi. Niente male i test di Jerez per Takaaki Nakagami, pilota del team LCR ancora orfano dell'infortunato Cal Crutchlow. Il giapponese della Honda ha fermato i cronometri sul tempo di 1'37"945, sfondando la barriera dei 98" e precedendo di appena 25 millesimi il campione del mondo e collega di marca, Marc Marquez. Alle loro spalle altri due spagnolo a stretto giro, Maverick Vinales sulla Yamaha n.12 (non più 25 dalla prossima stagione) a 121 millesimi, e Jorge Lorenzo a 160 millesimi, in crescita con la sua nuova Honda, la terza nei primi quattro posti.

TANTA ITALIA NELLA TOP TEN Il leader della prima giornata, Danilo Petrucci, ha chiuso a 164 millesimi dalla vetta, restando distante un decimo dal suo miglior tempo di ieri (1'37"968). Alle sue spalle il sempre ottimo Franco Morbidelli, che con la Yamaha è sesto a 173 millesimi, poi tre Ducati, quelle di Jack Miller (+ 0"262), Andrea Dovizioso (+0"347) e Francesco Bagnaia (+0"388), quest'ultimo nono e miglior rookie di giornata vista la 12° posizione di Quartararo (Yamaha), la 14° di Mir (Suzuki) e la 24° di Oliveira (KTM)

ROSSI MEGLIO DI IERI Valentino Rossi è 11° alla fine, con 651 millesimi di ritardo dal leader di giornata, preceduto anche dalla Suzuki di Alex Rins. Il pilota della Yamaha è risalito dalla 17° piazza migliorando il suo miglior tempo di ieri di circa un secondo, ma nella prima giornata di test aveva spiegato come non fosse il tempo sul giro singolo il problema per la Yamaha, quanto il passo gara, vista la rapida usura delle gomme, ancor più sensibile su una pista come Jerez, sulla quale negli ultimi tre anni i piloti della casa di Iwata si sono spesso trovati in difficoltà. Per chiudere con gli italiani Andrea Iannone ha siglato il 17° tempo e Matteo Baiocco, tester Aprilia, il 25° e ultimo.

I TEMPI DELLA SECONDA GIORNATA DI TEST MOTOGP A JEREZ DE LA FRONTERA