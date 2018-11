Autore:

Simone Valtieri

DOVI CORRE GIÀ Le nuove moto corrono forte a Valencia, dove Maverick Vinales si conferma primo dopo la giornata di ieri, e con la sua Yamaha ferma i cronometri sul tempo di 1'30"757, realizzando il miglior crono di questi due giorni, migliore di mezzo secondo anche rispetto al tempo che gli è valso la pole position sabato scorso. Ma c'è anche tanta Italia nei quartieri alti della cronotabella. Dietro allo yamahista si è piazzato il vincitore del Gran Premio della Comunità Valenciana di domenica, il ducatista Andrea Dovizioso, staccato di 133 millesimi, e poi l'hondista e campione mondiale Marc Marquez a 154 millesimi

BENE MORBIDO E PETRUX A ridosso dei primi tre ci sono altri tre piloti separati da pochi millesimi: Jack Miller, che con la Ducati è quarto a 182 millesimi da Vinales, poi il nuovo pilota ufficiale di Borgo Panigale, Danilo Petrucci, a 202 millesimi, e il sorprendente Franco Morbidelli, che dimostra di trovarsi subito a suo agio con la Yamaha M1 e si ferma ad appena 217 millesimi dal leader. Nella top ten terminano anche Alex rins con la Suzuki, Taka Nakagami con la Honda, Valentino Rossi (nono a 614 millesimi dal compagno e leader con la nuova M1) ed Aleix Espargaro con l'Aprilia.

BAGNAIA GUIDA I ROOKIE Ancora Francesco Bagnaia è il migliore dei rookie, 11° con la sua Ducati del team Alma Pramac Racing a meno di sette decimi dalla vetta, con Joan Mir 14° con la Suzuki a crica un secondo, Fabio Quartararo 16° con la Yamaha e Oliveira 24° e ultimo, staccatissimo con la sua KTM. 12° ha chiuso la sua giornata Jorge Lorenzo, in sella a una Honda sulla quale sta continuando l'adattamento dopo i due anni in Ducati. Otto decimi di ritardo dalla vetta per lui mentre Andrea Iannone è 18° con l'Aprilia a 1"4 da Vinales, precedendo di una posizione il tester Ducati Michele Pirro.

TANTE CADUTE E sono stati parecchi i piloti a finire nella ghiaia oggi a Valencia, dove si è tirato più di ieri. Johann Zarco è caduto con la KTM ben due volte, con lui anche il suo vecchio compagno in Tech3, Jonas Folger, a Valencia nel ruolo di tester Yamaha, a terra nelle fasi finali di giornata. Anche Andrea Iannone perde due volte il controllo della sua nuova Aprilia, così come il leader di giornata Maverick Vinales e anche Bradley Smith con l'Aprilia, tutti senza riportare conseguenze.

IL LAVORO CONTINUA Dopo questa due giorni di prove a Valencia, i piloti della massima categoria torneranno in pista il 28 e 29 Novembre per un'altra due giorni di test sul tracciato di Jerez de la Frontera. Un appuntamento fondamentale per lo sviluppo, l'ultimo prima della pausa invernale, in cui tutti i Team continueranno il lavoro di affinamento delle moto che correranno nel Campionato 2019. Non solo, perché in questa occasione inizieranno anche i test della Moto2 (23, 24 e 25 Novembre), della neonata Coppa del Mondo FIM Enel MotoE, Campionato monomarca che si correrà in sella alla Energica Ego Corsa, e del Mondiale Superbike, che entrerà nei box del circuito spagnolo prima delle MotoGP nelle giornate del 26 e 27 Novembre.

I TEMPI DELLA SECONDA GIORNATA DI TEST A VALENCIA