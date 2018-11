Autore:

Simone Valtieri

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA È in corso di svolgimento a Valencia la prima delle due giornate di test MotoGP in ottica 2019. Tanti i nuovi abbinamenti e i debutti in pista. E in attesa di raccontarvi come sarà andata dopo le 17 italiane, quando calerà il sipario sulla giornata valenciana, vi mostriamo i nuovi abbinamenti in un clima allegro e ricco di aspettative che ricorda quello del primo giorno di scuola.

Clicca qui per leggere la lineup completa degli iscritti al mondiale MotoGP 2019.

Tutti i cambi di tuta del mondiale 2019

5 Johann Zarco - dalla Yamaha (Monster Yamaha Tech 3) alla KTM (Red Bull KTM Factory Racing)

9 Danilo Petrucci - dalla Ducati (Alma Pramac Racing) alla Ducati (Ducati Team)

17 Karel Abraham - dalla Ducati (Angel Nieto Team) alla Ducati (Reale Avintia Racing)

21 Franco Morbidelli - dalla Honda (EG 0,0 Marc VDS) alla Yamaha (Petronas Yamaha SRT)

29 Andrea Iannone - dalla Suzuki (Team Suzuki Ecstar) alla Aprilia (Aprilia Racing Team Gresini)

55 Hafizh Syahrin - dalla Yamaha (Monster Yamaha Tech 3) alla KTM (Red Bull KTM Tech 3)

99 Jorge Lorenzo - dalla Ducati (Ducati Team) alla Honda (Repsol Honda Team)

I rookies del mondiale 2019

20 Fabio Quartararo - 10° in Moto2 2018, alla Yamaha (Petronas Yamaha SRT)

36 Joan Mir - 6° in Moto2 2018, alla Suzuki (Team Suzuki Ecstar)

63 Francesco Bagnaia - campione dalla Moto2 2018, alla Ducati (Alma Pramac Racing)

88 Miguel Oliveira - 2° in Moto2 2018, alla KTM (Red Bull KTM Tech 3)

I piloti confermati nel mondiale 2019

4 Andrea Dovizioso - Ducati Team

12 Maverick Vinales - Yamaha Factory Racing

30 Takaaki Nakagami - LCR Honda Castrol

35 Cal Crutchlow - LCR Honda Castrol

41 Aleix Espargaro - Aprilia Racing Team

42 Alex Rins - Team Suzuki Ecstar

43 Jack Miller - Alma Pramac Racing (Ducati)

44 Pol Espargaro - Red Bull KTM Factory Racing

46 Valentino Rossi - Yamaha Factory Racing

53 Tito Rabat - Real Avintia Racing (Ducati)

93 Marc Marquez - Repsol Honda Team

I piloti che hanno lasciato la MotoGP al termine del 2018

10 Xavier Simeon - dalla Ducati (Reale Avintia Racing) alla MotoE

12 Tom Luthi - dalla Honda (EG 0,0 Marc VDS) alla Moto2

17 Alvaro Bautista - dalla Ducati (Alma Pramac Racing) alla World Superbike

38 Bradley Smith - dalla KTM (Red Bull KTM Factory Racing) alla MotoE

45 Scott Redding - dalla Aprilia (Aprilia Racing Team Gresini) alla British Superbike