CHE SFIDA NEL BOX HONDA! Pubblicata da Dorna e FIM la entry list provvisoria del mondiale MotoGP 2019. Tante le novità della classe regina, i trasferimenti più importanti sono quelli di Lorenzo, che dalla Ducati raggiunge Marquez alla Honda, e Iannone che saluta la Suzuki per abbracciare l'Aprilia. Petrucci correrà per il team ufficiale al fianco di Dovizioso mentre Zarco passerà dal team Tech 3 Yamaha a quello ufficiale KTM e Franco Morbidelli passerà dalla Honda al nuovo team Yamaha Petronas. Quattro i rookie: l'iridato Moto2 Pecco Bagnaia, che correrà con la Ducati del team Alma Pramac Racing, il suo vice Miguel Oliveira, con la Red Bull del team Tech 3, l'astro nascente spagnolo Joan Mir con la Suzuki e il giovane francese Fabio Quartararo, compagno di Morbidelli in Yamaha. Tutti gli altri, a partire dai big Marquez, Rossi, Dovizioso, Vinales e Crutchlow, resteranno nei loro team. Ben sei gli italiani al via, secondi solo alla pattuglia spagnola con otti piloti.

Di seguito la entry list provvisoria completa del mondiale 2019 della classe MotoGP. Clicca qui per quella della Moto2, e qui per la Moto3

ENTRY LIST - MOTOGP 2019

Num. Pilota Nazionalità Team Moto 4 Andrea DOVIZIOSO Italia Ducati Team Ducati 5 Johann ZARCO Francia Red Bull KTM Factory Racing KTM 9 Danilo PETRUCCI Italia Ducati Team Ducati 12 Maverick VINALES Spagna Yamaha Factory Racing Yamaha 17 Karel ABRAHAM Rep. Ceca Reale Avinita Racing* Ducati 20 Fabio QUARTARARO Francia Petronas Yamaha SRT* Yamaha 21 Franco MORBIDELLI Italia Petronas Yamaha SRT* Yamaha 29 Andrea IANNONE Italia Aprilia Racing Team Gresini* Aprilia 30 Takaaki NAKAGAMI Giappone LCR Honda Castrol* Honda 35 Cal CRUTCHLOW Gran Bretagna LCR Honda Castrol* Honda 36 Joan MIR Spagna Team Suzuki Ecstar Suzuki 41 Aleix ESPARGARO Spagna Aprilia Racing Team Gresini* Aprilia 42 Alex RINS Spagna Team Suzuki Ecstar Suzuki 43 Jack MILLER Australia Alma Pramac Racing* Ducati 44 Pol ESPARGARO Spagna Red Bull KTM Factory Racing KTM 46 Valentino ROSSI Italia Yamaha Factory Racing Yamaha 53 Tito RABAT Spagna Reale Avinita Racing* Ducati 55 Hafizh SYAHRIN Malesia Red Bull KTM Tech 3* KTM 63 Francesco BAGNAIA Italia Alma Pramac Racing* Ducati 88 Miguel OLIVEIRA Portogallo Red Bull KTM Tech 3* KTM 93 Marc MARQUEZ Spagna Repsol Honda Team Honda 99 Jorge LORENZO Spagna Repsol Honda Team Honda

*Team e piloti indipendenti