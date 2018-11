Autore:

Simone Valtieri

UNA CLASSE TRICOLORE La Dorna e la FIM hanno annunciato la entry list provvisoria del Mondiale Moto2 2019. Tanti gli aspiranti al trono lasciato vacante da Pecco Bagnaia. In primis vi saranno due vecchie conoscenze della categoria: Alex Marquez e Tom Luthi, ritornato nella serie cadetta dopo l'esperienza negativa in MotoGP. I due "veterani" se la dovranno vedere soprattutto con Brad Binder, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Marcel Schrotter e Xavi Vierge, i più accreditati dopo la stagione 2018. Non c'è Mattia Pasini, anche se c'è l'ipotesi che possa prendere il posto di Niccolò Bulega (un rookie, se confermato) nel team di Valentino Rossi. Tanti gli italiani al via, è la pattuglia di gran lunga più numerosa con nove piloti, davanti ai 5 della Spagna. Occhi puntati soprattutto sui rookie Jorge Martin, fresco iridato della classe Moto3, e sull'altro deb, Marco Bezzecchi, che gli ha dato filo da torcere per tutta la stagione. Per l'Italia debuttano nella categoria anche Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini.

Di seguito la entry list provvisoria completa del mondiale 2019 della classe MotoGP. Clicca qui per quella della MotoGP, e qui per la Moto3

ENTRY LIST - MOTO2 2019