Autore:

Simone Valtieri

L'ANNO DELL'ITALIA La Dorna e la FIM hanno annunciato la entry list provvisoria del Mondiale Moto3 2019. Sarà un bel mix di piloti già rodati, debuttanti esplosivi e con il ritorno del "bad boy" Romano Fenati, che scontata la sua squalifica per i fattacci di Misano, ripartirà dalla serie giovanile con il supporto dello stesso team che aveva in Moto2. Non si può non includerlo dunque tra i favoriti all'iride, ma dovrà vedersela con agguerritissimi rivali, anche in casa. I primi quattro della passata stagione sono tutti passati alla Moto2, per cui il più alti in grado saranno - classifica 2018 alla mano - l'italiano Dalla Porta e lo spagnolo Canet, quest'ultimo correrà per il nuovo team di Max Biaggi. Fari puntati anche sull'argentino Rodrigo, sui sophomore (al secondo anno) Jaume Masia e Dennis Foggia, su Tony Arbolino e su un deb che è già salito a podio da sostituto di Bulega nel corso del 2018, Celestino Vietti. Da tenere d'occhio anche gli spagnoli Arenas e Ramirez, i giapponesi Sasaki e Suzuki e il britannico McPhee. Gli italiani saranno otto, esattamente quanto gli spagnoli, con i debuttanti Rossi e il già citato Vietti: per loro il compito è arduo ma non impossibile, dopo aver terminato con quattro piloti nei primi cinque nel 2018, si punta a un titolo che manca da 14 stagione nella serie dei giovani, da quando Dovizioso vinse la 125 nel 2004.

Di seguito la entry list provvisoria completa del mondiale 2019 della classe MotoGP. Clicca qui per quella della MotoGP, e qui per la Moto2

ENTRY LIST - MOTO3 2019