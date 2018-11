Autore:

Simone Valtieri

SUPER PETRUX Nella prima giornata di test in pista a Jerez, che seguono quelli della scorsa settimana a Valencia (day 1, day 2) comandati da Maverick Vinales, il più veloce di tutti è Danilo Petrucci, dal 2019 pilota ufficiale Ducati che con il tempo di 1'37"968 fissa il punto di riferimento di giornata. Petrux è seguito a stretto giro dal suo nuovo compagno di team, il veterano di Borgo Panigale, Andrea Dovizioso, che resta staccato di circa 2 decimi. A tre invece la sorpresa di giornata, Takaaki Nakagami, con la Honda del team LCR, che paga 3 decimi dalla vetta.

BRAVO MORBIDO! Alle loro spalle un nugolo di campioni nel quale si inserisce anche Franco Morbideli. Quarto è infatti Maverick Vinales, che paga 4 decimi a Petrucci, e precede Marquez (a +5 decimi) e il "Morbido", a circa 7 decimi, davanti a Jorge Lorenzo, che oggi ha provato il nuovo serbatoio che - come quello richiesto alla Ducati nel corso di quest'anno - gli dovrebbe consentire una posizione più comoda in sella. Il maiorchino paga circa 8 decimi da Petrucci con la sua Honda, e precede nella top ten Jack Miller, Alvaro Bautista (direttamente dai test Superbike) e Joan Mir, il migliore rookie di giornata, a 1" dal top con la sua Suzuki. "

BAGNAIA NEL GRUPPONE Dando uno sguardo rapido agli altri rookie, dopo il positivissimo esordio di Valencia, Francesco Bagnaia si piazza in 14° posizione, a 1"2 dalla vetta, con Fabio Quartararo 16° e Miguel Oliveira 23°. Progressi per Andrea Iannone, 11° con l'Aprilia dove avrà come nuovo direttore sportivo Massimo Rivola, mentre due protagonisti della passata stagione, Alex Rins (Suzuki) e Johann Zarco (KTM) hanno chiuso rispettivamente con il 13° e 19° tempo.

ROSSI IN DIFFICOLTÀ E Rossi? Il pilota di Tavullia è finito solo 17° a 1"6 da Petrucci: "I motori portati oggi dalla Yamaha non portano il miglioramento che ci serve. Il problema è che secondo me non è un grosso passo in avanti. Quando guido, più o meno i problemi sono sempre gli stessi" - ha spiegato Valentino - "Il tempo è alto perché ho avuto problemi con la gomma nuova e non ho fatto time attack, ma guardando al passo secondo me non siamo molto veloci. I top rider vanno meglio di noi. Con la gomma nuova Maverick è veloce, e anche Franco (Morbidelli), ma bastano pochi giri le Ducati, ma anche le Suzuki, hanno un passo migliore. Se gareggiassimo oggi saremmo quinti, sesti, settimi. Forse quarti, ma solo se qualcuno cadesse."

I TEMPI DELLA PRIMA GIORNATA DI TEST MOTOGP A JEREZ DE LA FRONTERA